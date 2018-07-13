Comaqa Autumn 2018: Call for speakers!

Мы очень заняты подготовкой к Comaqa Open Air 2018, но уже начинаем задумываться об организации и программе осенней конференции Comaqa.

Comaqa Autumn будет проходить в 2 дня.

День 1-ый: 5 октября (пятница) — День мастер-классов.

День 2-ой: 6 октября (суббота) — День докладов.

Если вы хотите выступить на Comaqa Autumn 2018, заполните, пожалуйста, форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI2t4EzQ0OJWhinJKydn-5jZwutkzvI1FNdJd7nO3Ppj_8Cg/viewform

Конференция Comaqa Spring 2018 — https://comaqa.by/2018/03/25/comaqa_spring_2018_how_was_it/