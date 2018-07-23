ULCAMP-2018

Самый пляжный IT Fest года пройдёт с 27 по 29 июля на территории базы активного отдыха «Славянское подворье» недалеко от Ульяновска. В этом году фестиваль посетят более 2 000 участников — гости приедут даже из Владивостока.

ULCAMP — самая неформальная IT-конференция: минимум официоза, только крутые доклады в атмосфере палаточного лагеря на берегу Волги. Выступления известных спикеров, живые концерты групп «Рекорд Оркестр» и «Порнофильмы», спорт, вкусная еда и развлечения на любой вкус — отличный вариант, чтобы интересно и с пользой провести выходные.

ULCAMP — событие, которое нельзя пропустить ни одному айтишнику. Вот что говорят о фестивале руководители крупных ульяновских IT-компаний:

Руслан Фазлыев, CEO Ecwid

— ULCAMP с нетерпением жду весь год! Это крутое мероприятие для IT-cooбщества и не только: в последние годы всё больше людей не из индустрии, которые заинтересовались необычным форматом и приезжают на конференцию в том числе за общением с классными, яркими и талантливыми людьми. ULCAMP становится больше фестивалем — здесь отличная еда, живая музыка и пляжные развлечения. А задача каждого — провести время с пользой и весело в компании близких по духу людей. До встречи в июле!

Александр Щербина, генеральный директор ITECH.group:

— ULCAMP — на мой взгляд, одна из самых уникальных площадок. Только тут можно в свободном доступе пообщаться с интересными людьми, и, может, даже встретить свою вторую половинку.

Как организатор, хочу отметить, что конференция растёт и развивается — это отражается и в инфраструктуре, и в качестве контента, и в развлечениях. Например, в этом году мы запускаем сразу несколько новых площадок: digital-сцену, различные тематические костры и посиделки. Я могу рассказывать много, но лучше вам приехать самим и всё увидеть.

ULCAMP растёт с каждым годом: в этот раз лекции пройдут на семи площадках. Главная сцена — для выступлений на общие темы, малая сцена посвящена digital-тематике: там будут доклады про маркетинг, продвижение и e-commerce. Традиционных баркемпов стало больше, теперь их целых пять: digital, два для лекций обо всём и сразу и два технических.

Сейчас на сайте заявлены 28 спикеров, но это далеко не всё. Выступить на ULCAMP может любой желающий, надо только записаться на один из баркемпов прямо на фестивале. Мест осталось мало, так что с заявкой лучше не тянуть.

Новый формат ULCAMP-2018 — ночь факапов. CEO ITECH.group Александр Щербина, CEO Ecwid Руслан Фазлыев, ex-CTO Trucker Path Андрей Неверов, CEO Mobirate Антон Белов и co-founder LITEBOX Сергей Музыкантов честно расскажут о своих неудачах и фейлах. Пропускать такое нельзя: когда ещё вы услышите истории о том, как умудрились облажаться успешные люди?

Спикеры на ULCAMP-2018 — просто бомба! Участников фестиваля ждут доклады от представителей всемирно известных компаний — в списке докладчиков старший инженер по разработке ПО Intel Алексей Климкин, тренер и консультант Kaiser Permanente Амир Момени и Давид Дале, разработчик диалоговых систем из «Яндекса». Гости приедут буквально со всего света — из США (Сан-Франциско, Шарлотт), Норвегии, Португалии и России.

Ещё одна новинка ULCAMP-2018: интеллектуальная игра — поединок самых умных. Приглашённым экспертом будет Ким Галачян, знаток телеигры «Что? Где? Когда?». И, конечно, традиционная спартакиада: в программе соревнования по футболу, волейболу, гребле на байдарках и стрельбе. Те, кому отдых не мил без сильных ощущений, могут отправиться в полёт на гидросамолёте.

На фестивале мы обсудим реализацию инициатив губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, которые он представил на прошедшей «Стачке»: о необходимости учреждения премии для социально ориентированных IT-компании и премии лучшему спикеру сферы IT.

Кроме того, планируется подписание соглашения между опорным университетом и «Университетом Иннополис» о сотрудничестве в области IT-образования. Также на ULCAMP состоится подписание ещё одного важного документа, способствующего развитию образования, — между региональным Фондом развития IT и Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Купить билет: 2018.ulcamp.ru/my

Узнать подробности: 2018.ulcamp.ru/about

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