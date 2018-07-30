11-13 августа в пространстве SPACE пройдёт игровой хакатон Ludum Dare #42, который вновь соберёт вместе единомышленников из игровой индустрии.

Ludum Dare Хакатон – это международное соревнование по разработке игр. В Минске уже несколько лет проходит локальное офлайн-мероприятие, где участники события создают игры с нуля за выделенное количество часов. Большинство участников игровых хакатонов – это геймдизайнеры, программисты и CG-художники.

Организаторами хакатона выступают Gamedev Social Club – сообщество, которое занимается развитием и популяризацией культуры разработки компьютерных игр в Беларуси. Gamedev Social Club насчитывает больше 1000 человек – в нём состоят как ветераны индустрии, так и новички в мире геймдева. Gamedev Social Club занимается организацией минского Ludum Dare с 2014 года.

Ludum Dare Minsk

Участников минского джема ждёт два дня разработки на площадке. Игры,

созданные на локальном хакатоне, поборются за победу в 4-х номинациях:

- арт;

- звук;

- фан;

- геймдизайн.

Для участия нужно заполнить форму локального мероприятия. Также необходимо зарегистроваться на глобальном сайте .

Генеральные спонсоры мероприятия: Vizor Games, 4Ilab.

Официальные спонсоры: Stark Games, Niko Firm, DevGAMM, Games Gathering, Компьютерная академия “Шаг”, FUNGI Studio.

Программа Ludum Dare #42 Minsk:

11 августа, суббота

01:00 – Глобальный старт Ludum Dare #42

10:00 – Welcome Coffee на площадке

11:00 – Питчи проектов

16:00 – Менторская сессия

18:00 – Дедлайн регистрации игр на локальном ивенте

до утра – Разработка на площадке

12 августа, воскресенье

10:00 – Welcome Coffee на площадке

16:00 – Дедлайн регистрации на глобальном сайте

19:00 – Финальный плейтест

до 23:00 – Разработка на площадке

13 августа понедельник

01:00 – Сабмит в категории Compo

19:00 – Сбор команд на площадке

19:30 – Презентация игр

21:00 – Награждение победителей локального конкурса

14 августа, вторник

01:00 – сабмит в категории Jam в глобальном конкурсе

Для участия нужно заполнить обязательную форму регистрации

на локальное мероприятие.

Количество мест ограничено.

Дата: 11 августа в 10:00 — 13 августа в 21:30

Место проведения: ул. Октябрьская, 16А, EventSpace (3 этаж)