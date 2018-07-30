Дата проведения:
Место проведения:
11-13 августа в пространстве SPACE пройдёт игровой хакатон Ludum Dare #42, который вновь соберёт вместе единомышленников из игровой индустрии.
Ludum Dare Хакатон – это международное соревнование по разработке игр. В Минске уже несколько лет проходит локальное офлайн-мероприятие, где участники события создают игры с нуля за выделенное количество часов. Большинство участников игровых хакатонов – это геймдизайнеры, программисты и CG-художники.
Организаторами хакатона выступают Gamedev Social Club – сообщество, которое занимается развитием и популяризацией культуры разработки компьютерных игр в Беларуси. Gamedev Social Club насчитывает больше 1000 человек – в нём состоят как ветераны индустрии, так и новички в мире геймдева. Gamedev Social Club занимается организацией минского Ludum Dare с 2014 года.
Ludum Dare Minsk
Участников минского джема ждёт два дня разработки на площадке. Игры,
созданные на локальном хакатоне, поборются за победу в 4-х номинациях:
- арт;
- звук;
- фан;
- геймдизайн.
Для участия нужно заполнить форму локального мероприятия. Также необходимо зарегистроваться на глобальном сайте .
Генеральные спонсоры мероприятия: Vizor Games, 4Ilab.
Официальные спонсоры: Stark Games, Niko Firm, DevGAMM, Games Gathering, Компьютерная академия “Шаг”, FUNGI Studio.
Программа Ludum Dare #42 Minsk:
11 августа, суббота
01:00 – Глобальный старт Ludum Dare #42
10:00 – Welcome Coffee на площадке
11:00 – Питчи проектов
16:00 – Менторская сессия
18:00 – Дедлайн регистрации игр на локальном ивенте
до утра – Разработка на площадке
12 августа, воскресенье
10:00 – Welcome Coffee на площадке
16:00 – Дедлайн регистрации на глобальном сайте
19:00 – Финальный плейтест
до 23:00 – Разработка на площадке
13 августа понедельник
01:00 – Сабмит в категории Compo
19:00 – Сбор команд на площадке
19:30 – Презентация игр
21:00 – Награждение победителей локального конкурса
14 августа, вторник
01:00 – сабмит в категории Jam в глобальном конкурсе
Для участия нужно заполнить обязательную форму регистрации
на локальное мероприятие.
Количество мест ограничено.
Дата: 11 августа в 10:00 — 13 августа в 21:30
Место проведения: ул. Октябрьская, 16А, EventSpace (3 этаж)
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