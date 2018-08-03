Хотите быть в курсе последних тенденций рынка CRM и услуг внедрения? Узнайте, как увеличить продажи, качественно внедрить CRM и стать эффективнее. Приходите на конференцию CRM и продажи.

Место проведения : г. Минск, пр-т Победителей 65, ТЦ "Замок", Концерт-холл "Prime Hall".

Начало в 10:00, мероприятие продлится до 15.00

Среди спикеров:

Михаил Токовинин (Сооснователь amoCRM)

Анна Цфасман (Основатель международной сети кофеен “Даблби”)

Александра Черкас (Евангелист ВКонтакте)

Игорь Стоянов (Основатель легендарного Бьюти бренда “Персона”)

Константин Кузнецов (Сооснователь RocketSales)

Анна Асадова (Основатель студии интернет-маркетинга “Время действовать”)

Дмитрий Митенков (Основатель компании “Лидфактор”)

Евгений Осипов (Управляющий компании “Атлант-М Норд”

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