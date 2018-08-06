Мастер-класс на английском языке — «Маркетинг для Дядюшки Сэма: как успешно продвигать свой бизнес в США»

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Узнайте, что «цепляет» американского потребителя вместе с маркетологом, которая знает Дядюшку Сэма не понаслышке.
Что нужно знать для того, чтобы успешно продвигать свой бизнес в США?
Кто-то скажет, что для этого нужен хороший английский. «Да, хороший английский безусловно поможет, но на одном английском не выедешь», — считает Таня Мактавиш.
«Маркетинг — это когда ты знаешь своего клиента так хорошо, что продукт сам себя продает. Поэтому, чтобы хорошо делать маркетинг по-американски, нужно научиться понимать американский менталитет.
Именно это понимание, плюс хороший английский, плюс продуманная маркетинговая стратегия сделают свое дело: ваши идеи будут продаваться в Штатах как горячие пирожки», — говорит Таня и приглашает вас на свой мастер-класс по американскому маркетингу в бизнес-клубе «Имагуру» 16 августа в 19:00.
- Реальные бизнес-кейсы
- Q&A
- Мощный обмен опытом
- Практические советы по продвижению именно вашего бизнеса в США — потому что Таня болеет за ваш успех!
Будем весело общаться в тесном кругу в маленькой аудитории.
Записывайтесь на мастер-класс сегодня, зовите друзей и до встречи в Имагуру!
Язык мастер-класса — американский английский.
Стоимость — символические 10 BYN. Количество мест ограничено. Купить билет
О спикере мастер-класса:
Таня Мактавиш начала культурное погружение в США в 15 лет: уехала школьницей в Сан-Франциско по программе Future Leaders Exchange. Сегодня в 31 она профессиональный маркетолог с уникальным жизненным опытом:
- более 10 лет жизни в Штатах: в Калифорнии, Нью-Йорке, Канзасе, Пенсильвании и Аризоне
- успешное ICO с белорусской блокчейн-командой: за 4 месяца работы собрано $5,6 млн
- нью-йоркский MBA, знание четырех языков, психологии и современных методик преподавания путем погружения в языковую среду
Таня:
- директор по коммуникациям в Белорусской ассоциации искусственного интеллекта
- консультант по маркетингу и пиару
- бизнес-тренер в IT-академии «БелХард»
- человек третьей культуры с нешаблонным мышлением, богатым межкультурным опытом и хорошим чувством юмора — скучно не будет!
Таня прошла жизненный путь из Минска до Литвы до американского паспорта до Колумбии и сознательного возвращения в Минск, чтобы помогать Беларуси стать IT-страной. Как ей удалось всё это провернуть и почему она вернулась в Беларусь вы узнаете на Танином мастер-классе.
“Буду рассказывать про особенности продвижения бизнеса в США и про своё эпическое путешествие длинной в полжизни», — говорит Таня и приглашает вас на свой ивент 16 августа в 19:00 в бизнес-клубе «Имагуру».
Прочитать статью о Татьяне Мактавиш на KV. by можно по ссылке.
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