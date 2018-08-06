Мастер-класс на английском языке — «Маркетинг для Дядюшки Сэма: как успешно продвигать свой бизнес в США»

Узнайте, что «цепляет» американского потребителя вместе с маркетологом, которая знает Дядюшку Сэма не понаслышке.

Что нужно знать для того, чтобы успешно продвигать свой бизнес в США?

Кто-то скажет, что для этого нужен хороший английский. «Да, хороший английский безусловно поможет, но на одном английском не выедешь», — считает Таня Мактавиш.

«Маркетинг — это когда ты знаешь своего клиента так хорошо, что продукт сам себя продает. Поэтому, чтобы хорошо делать маркетинг по-американски, нужно научиться понимать американский менталитет.

Именно это понимание, плюс хороший английский, плюс продуманная маркетинговая стратегия сделают свое дело: ваши идеи будут продаваться в Штатах как горячие пирожки», — говорит Таня и приглашает вас на свой мастер-класс по американскому маркетингу в бизнес-клубе «Имагуру» 16 августа в 19:00.

Реальные бизнес-кейсы

Q&A

Мощный обмен опытом

Практические советы по продвижению именно вашего бизнеса в США — потому что Таня болеет за ваш успех!

Будем весело общаться в тесном кругу в маленькой аудитории.

Записывайтесь на мастер-класс сегодня, зовите друзей и до встречи в Имагуру!

Язык мастер-класса — американский английский.

Стоимость — символические 10 BYN. Количество мест ограничено. Купить билет

О спикере мастер-класса:

Таня Мактавиш начала культурное погружение в США в 15 лет: уехала школьницей в Сан-Франциско по программе Future Leaders Exchange. Сегодня в 31 она профессиональный маркетолог с уникальным жизненным опытом:

более 10 лет жизни в Штатах: в Калифорнии, Нью-Йорке, Канзасе, Пенсильвании и Аризоне

успешное ICO с белорусской блокчейн-командой: за 4 месяца работы собрано $5,6 млн

нью-йоркский MBA, знание четырех языков, психологии и современных методик преподавания путем погружения в языковую среду

Таня:

- директор по коммуникациям в Белорусской ассоциации искусственного интеллекта

- консультант по маркетингу и пиару

- бизнес-тренер в IT-академии «БелХард»

- человек третьей культуры с нешаблонным мышлением, богатым межкультурным опытом и хорошим чувством юмора — скучно не будет!

Таня прошла жизненный путь из Минска до Литвы до американского паспорта до Колумбии и сознательного возвращения в Минск, чтобы помогать Беларуси стать IT-страной. Как ей удалось всё это провернуть и почему она вернулась в Беларусь вы узнаете на Танином мастер-классе.

“Буду рассказывать про особенности продвижения бизнеса в США и про своё эпическое путешествие длинной в полжизни», — говорит Таня и приглашает вас на свой ивент 16 августа в 19:00 в бизнес-клубе «Имагуру».

Прочитать статью о Татьяне Мактавиш на KV. by можно по ссылке.