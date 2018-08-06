Дата проведения: с 28.08.2018 по 01.09.2018

Место проведения: Минск — поезд Минск-Рига — Рига

Как насчёт отметить конец лета классным хакатоном? Приглашаем разработчиков, маркетологов, дизайнеров и всех стартап-энтузиастов стать пассажирами Minsk-Riga Startup Train! Это будет первый в Беларуси передвижной хакатон: он начнётся в Минске 28 августа, продолжится в поезде Минск-Рига, а закончится в Риге.

Цель Minsk-Riga Startup Train — исследовать и сблизить экосистемы двух стран, познакомить стартапы, бизнес-ангелов и венчурных инвесторов Беларуси и Латвии.

Латвийские стартапы и бизнес-ангелы приедут в Минск 28 августа и встретятся с сообществом Беларуси в стартап-хабе Имагуру на мастер-классах и нетворкинг сессиях. Представители экосистем двух стран обменяются опытом и поделятся полезными контактами друг с другом, вместе послушают питчи проектов для хакатона и менторские сессии.

Сам хакатон стартует вечером 28 августа и продолжится 29 августа в ночном поезде Минск — Рига. Это необычный опыт, драйв и почти 12 часов пути, во время которых участники из Беларуси и Латвии продолжат работать над идеями, а международные менторы помогут им в этом.

По прибытии в Ригу пассажиров Minsk-Riga Startup train ждет знакомство с экосистемой Латвии. Вечером команды продолжат работать над проектами, а финал хакатона состоится 31 августа, когда команды из Латвии и Беларуси будут питчить результаты своей работы перед бизнес-ангелами, инвесторами и менторами. 1 сентября участники смогут отдохнуть от напряженной работы и отметить окончание хакатона экскурсией по Риге и купанием в теплом Балтийском море. Вечером того же дня поезд отвезет беларусов обратно в Минск, где они при желании смогут продолжить работу над своими стартап-проектами.

Все расходы организаторы и партнеры берут на себя, основной язык – английский. Организаторы: Imaguru Startup Hub, Magnetic Latvia Startup, Агентство инвестиций и развития Латвии (LIAA) при поддержке TechChill и Startin.LV.

Стать участником можно подав самостоятельную стартап-идею или присоединившись к одной из уже существующих команд.

Регистрация: www.startuptrain.co

До встречи на борту #MinskRigaHackaTrain !