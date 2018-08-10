GensTalks: Акселератор ВТБ в Минске

В Имагуру 22 августа приедет корпоративный акселератор GenerationS!

Мероприятие пройдет в формате #GENSTalks. Вас ждет встреча с командой GenerationS, представителями партнеров-корпораций и возможность задать все интересующие вопросы по участию в корпоративных акселераторах GenerationS.



Встреча будет полезна, если:

— у вас есть вопросы по участию в акселераторе и сотрудничестве с корпорацией;

— вы не уверены, что ваш проект подходит под направления акселератора;

— вам нужна помощь в заполнении заявки.



Приглашаем проекты в сфере FinTech, Big Data&Analytics, Blockchain, Технологии скоринга, AI, биометрии, кибербезопасности и др., которым интересно участие в корпоративном акселераторе ВТБ.

Подробнее об акселераторе здесь: http://vtb.generation-startup.ru/



Программа:

17:30 - 18:00 - Регистрация участников.

18:00 - 18:15 - Приветственное слово от команды GenerationS.

Спикер: Ирина Мартынова, руководитель акселерационных программ GenerationS.

Ирина расскажет, что такое GenerationS и какие возможности проектам дает участие в корпоративном акселераторе ВТБ.

18:15 - 19:00 - Презентация корпоративного акселератора ВТБ

Представитель ВТБ расскажет, какие проекты актуальны для ВТБ, что ждет участников на акселерационной программе и как выстроить эффективное взаимодействие с банком.

19:00 - 19:30 - Ответы на вопросы и индивидуальные консультации.

Индивидуальные консультации по заполнению заявок в корпоративный акселератор ВТБ.



Вход на мероприятие строго по регистрации: https://goo.gl/forms/HQr604USWqP6UuxH3

Организаторы вышлют вам подтверждение.

