GensTalks: Акселератор ВТБ в Минске

Дата проведения: 

22.08.2018

Место проведения: 

Бесплатно

В Имагуру 22 августа приедет корпоративный акселератор GenerationS!

Мероприятие пройдет в формате #GENSTalks. Вас ждет встреча с командой GenerationS, представителями партнеров-корпораций и возможность задать все интересующие вопросы по участию в корпоративных акселераторах GenerationS.

Встреча будет полезна, если:
— у вас есть вопросы по участию в акселераторе и сотрудничестве с корпорацией;
— вы не уверены, что ваш проект подходит под направления акселератора;
— вам нужна помощь в заполнении заявки.

Приглашаем проекты в сфере FinTech, Big Data&Analytics, Blockchain, Технологии скоринга, AI, биометрии, кибербезопасности и др., которым интересно участие в корпоративном акселераторе ВТБ. 
Подробнее об акселераторе здесь: http://vtb.generation-startup.ru/

Программа:
17:30 - 18:00 - Регистрация участников.
18:00 - 18:15 - Приветственное слово от команды GenerationS. 
Спикер: Ирина Мартынова, руководитель акселерационных программ GenerationS.
Ирина расскажет, что такое GenerationS и какие возможности проектам дает участие в корпоративном акселераторе ВТБ.
18:15 - 19:00 - Презентация корпоративного акселератора ВТБ
Представитель ВТБ расскажет, какие проекты актуальны для ВТБ, что ждет участников на акселерационной программе и как выстроить эффективное взаимодействие с банком. 
19:00 - 19:30 - Ответы на вопросы и индивидуальные консультации.
Индивидуальные консультации по заполнению заявок в корпоративный акселератор ВТБ. 

Вход на мероприятие строго по регистрации: https://goo.gl/forms/HQr604USWqP6UuxH3
Организаторы вышлют вам подтверждение. 
 

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