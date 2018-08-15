Imaguru Coding Academy продолжает серию воркшопов по Digital Marketing! Всех, кто хочет быть на “ты” с передовыми технологиями, мы ждем на мастер-классе «Джедайские inbound техники в маркетинге», который пройдет 18 августа.

В этот раз поговорим о контенте – том самом ките, на котором держится весь Digital Marketing. Как с его помощью привлечь “теплые” лиды и построить доверие к бренду? Что такое техника Inbound, почему она так популярна среди маркетологов в США и Европе и как начать её внедрять? Все эти вопросы мы разберем теоретически и проработаем практически.

Мастер-класс будет особенно полезен тем, кто работает на англоязычных рынках.

Программа:

11:00-12:30 – Принципы создания эффективного контента. Что такое Inbound методология и причем тут контент, клиент и путь клиента к покупке?

12:30 – 12:45 – Кофе, чай, печеньки.

12:45 – 14.00 – Шаги и инструменты создания стратегического контент-плана. Must-have для digital-продвижения. Как не изобретать велосипед: приемы и ресурсы, которые значительно сэкономят время (и иногда нервы).

14:00-14:30 – Обед.

14:30-16:00 – Анализ реальных кейсов, разбор правил и ошибок. Бонус: где брать тренды, идеи и вдохновение.

16:00 – Нетворкинг, выдача СЕРТИФИКАТОВ.

Стоимость – 75 рублей.

Преподаватель: Татьяна Волкова, Marketing Manager HubSpot Inbound Certified, Hubspot Content Marketing Certified, Strategic Marketing (Chartered Institute of Marketing).