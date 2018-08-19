Как обеспечить двухфакторную аутентификацию (2FA)?

6 сентября во время онлайн UseCase мы рассмотрим PCI DSS версию 3.2.1 опубликованную в мае 2018 года. Детально рассмотрим вопрос обеспечения двухфакторной аутентификации (2FA) с помощью Hideez Key.

Присоединяйтесь, забронируйте место в онлайн кинотеатре.

Участие бесплатно, необходима регистрация.

О чем пойдет речь в рамках онлайн-сессии:

Новые рекомендации и требования PCI DSS (Version 3.2.1 May 2018) относительно внедрения строгих мер контроля доступа.

Двухфакторная аутентификация (2FA) и как можно оптимизировать этот процесс с помощью нового решения.

Hideez Key и его функционал.



Дата | 6 сентября 2018 г.

Время | 10:00 - 11:00 (GMT +03:00)

Участие | бесплатно, необходима регистрация по ссылке