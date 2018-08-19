Как обеспечить двухфакторную аутентификацию (2FA)?

Дата проведения:
06.09.2018
Место проведения:
Бесплатно
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Присоединяйтесь, забронируйте место в онлайн кинотеатре.
6 сентября во время онлайн UseCase мы рассмотрим PCI DSS версию 3.2.1 опубликованную в мае 2018 года. Детально рассмотрим вопрос обеспечения двухфакторной аутентификации (2FA) с помощью Hideez Key.
Присоединяйтесь, забронируйте место в онлайн кинотеатре.
Участие бесплатно, необходима регистрация.
О чем пойдет речь в рамках онлайн-сессии:
- Новые рекомендации и требования PCI DSS (Version 3.2.1 May 2018) относительно внедрения строгих мер контроля доступа.
- Двухфакторная аутентификация (2FA) и как можно оптимизировать этот процесс с помощью нового решения.
- Hideez Key и его функционал.
Дата | 6 сентября 2018 г.
Время | 10:00 - 11:00 (GMT +03:00)
Участие | бесплатно, необходима регистрация по ссылке
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