Как обеспечить двухфакторную аутентификацию (2FA)?

Дата проведения: 

06.09.2018

Место проведения: 

Бесплатно

6 сентября во время онлайн UseCase мы рассмотрим PCI DSS версию 3.2.1 опубликованную в мае 2018 года. Детально рассмотрим вопрос обеспечения двухфакторной аутентификации (2FA) с помощью Hideez Key.

Присоединяйтесь, забронируйте место в онлайн кинотеатре. 
Участие бесплатно, необходима регистрация.

О чем пойдет речь в рамках онлайн-сессии:

  • Новые рекомендации и  требования PCI DSS (Version 3.2.1 May 2018) относительно внедрения строгих мер контроля доступа.
  • Двухфакторная аутентификация (2FA) и как можно оптимизировать этот процесс с помощью нового решения.
  • Hideez Key и его функционал.


Дата | 6 сентября 2018 г.
Время | 10:00 - 11:00 (GMT +03:00)
Участие | бесплатно, необходима регистрация по ссылке 

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