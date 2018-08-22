Интенсив «IT law: экспресс-погружение»

В сентябре Образовательный центр «Профессиональный интерес» проведет интенсив по IT-праву. «IT-law: экспресс-погружение» — это интенсивная программа начиная от основ до полного погружения в сферу правового и налогового регулирования IT-сферы.

Программа интенсива «IT law: экспресс-погружение» позволит посмотреть на сферу IT изнутри. Это может стать первым шагом при построении карьеры в данной сфере. Спикеры интенсива «IT law: экспресс-погружение» — это юристы-практики крупных IT-компаний и резидентов ПВТ, готовые делиться своим опытом.

Для кого интенсив?

для юристов, которые начинают работать в сфере IT;

для юристов, работающих в сфере IT, которые хотят углубить свои знания по теме;

для руководителей IT-компаний, которые самостоятельно занимаются правовыми и налоговыми вопросами;

для специалистов по управлению интеллектуальной собственностью, патентных поверенных, обслуживающих IT-компании, стартапы;

для представителей стартапов, которые хотят самостоятельно разобраться в правовых и налоговых вопросах.

Стоимость участия в одном модуле: от 210 BYN

Подробная программа и спикеры по ссылке: http://bit.ly/itlaw2018

Регистрация по ссылке: http://itlaw.tilda.ws/#reg