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12-13 октября в Москве пройдет “3D Print Expo” — одна из крупнейших в Восточной Европе выставок, посвященных аддитивным технологиям и 3D-сканированию. 3D Print Expo проходит в Москве уже в шестой раз – и теперь выставка стала еще больше!
Почему 3D Print Expo стала лучше? Рассмотрим 4 причины, по которым нельзя пропустить выставку в этом году.
Причина № 1: больше территория – масштабнее выставка
3D Print Expo проходит в Москве уже в шестой раз – и теперь выставка стала еще больше! В этом году под выставочные стенды выделено 600 м2, рассчитанных на 5000 посетителей. Здесь будут представлены не только отечественные и европейские бренды, но и лидеры китайского рынка.
На выставке производители покажут:
- 3D-оборудование;
- станки ЧПУ;
- материалы для 3D-печати;
- робототехнику и VR;
- программное обеспечение для 3D-печати.
В экспозоне посетители могут как ознакомиться с деятельностью компании, так и получить консультацию по представленной продукции.
Smile-Expo всегда учитывает пожелания гостей. По многочисленным просьбам посетителей предыдущих выставок 3D Print Expo увеличила количество экспозиций профессионального и промышленного сегмента.
Причина № 2: расширенная зона мастер-классов
3D Print Expo расширяет зону мастер-классов, добавив еще больше интерактивов.
В рамках мастер-классов вас научат:
- создавать 3D-модели в программе;
- печатать модели на 3D-принтере;
- выбирать качественные материалы для печати;
- пользоваться программным обеспечением для 3D-печати.
Также на выставке будет обустроена специальная зона рисования 3D-ручками. Вы научитесь работать с инновационным 3D-инструментом, так как здесь будут проходить бесплатные мастер-классы. Принять в них участие сможет каждый, независимо от возраста, профессии, опыта и навыков работы с 3D-оборудованием.
Причина № 3: первый открытый лекторий по 3D-технологиям
Одна из целей организаторов – привлечь внимание как можно большего числа людей к передовой технологии, изменившей нашу жизнь.
Именно поэтому в рамках выставки впервые пройдет открытый лекторий. Спикеры представят практические кейсы и обсудят самые горячие темы индустрии.
Среди лекторов:
- Федор Антонов, СЕО ANISOPRINT;
- Евгений Молчанов, коммерческий директор RENA SOLUTIONS;
- Ирина Суворова, директор по продажам RENA SOLUTIONS, и другие эксперты.
Также будут проведены круглые столы на темы:
- «Подготовка кадров для индустрии аддитивных технологий»;
- «Лучшие практики по внедрению аддитивных технологий в 2018 году».
Передохнуть от увиденного и отвлечься на беседу с единомышленниками посетители смогут на кофе-брейках. Также будут проводиться розыгрыши необычных призов.
Причина № 4: приятные бонусы
Для любителей современного искусства 3D Print Expo готовит кое-что интересное: в рамках выставки создана арт-галерея с необычными 3D-экспонатами – от аксессуаров для одежды до космических мини-фигур.
3D Print Expo – это мультимарафон из экспонатов, лекций, презентаций и мастер-классов, объединяющий огромное количество любителей 3D-технологий.
Если вы готовы к такому – спешите регистрироваться на мероприятие!
Цена билета: от 500 российских рублей.
Время проведения: 12-13 октября 2018 года.
Местоположение: Москва, КВЦ «Сокольники», павильон № 2.
Больше информации – на сайте мероприятия.
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