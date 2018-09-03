“3D Print Expo”

Дата проведения: 

с 12.10.2018 по 13.10.2018

Место проведения: 

Платно

12-13 октября в Москве пройдет “3D Print Expo” — одна из крупнейших в Восточной Европе выставок, посвященных аддитивным технологиям и 3D-сканированию. 3D Print Expo проходит в Москве уже в шестой раз – и теперь выставка стала еще больше!

Почему 3D Print Expo стала лучше? Рассмотрим 4 причины, по которым нельзя пропустить выставку в этом году.

Причина № 1: больше территория – масштабнее выставка

3D Print Expo проходит в Москве уже в шестой раз – и теперь выставка стала еще больше! В этом году под выставочные стенды выделено 600 м2, рассчитанных на 5000 посетителей. Здесь будут представлены не только отечественные и европейские бренды, но и лидеры китайского рынка. 

На выставке производители покажут:

  • 3D-оборудование;
  • станки ЧПУ;
  • материалы для 3D-печати;
  • робототехнику и VR;
  • программное обеспечение для 3D-печати.

В экспозоне посетители могут как ознакомиться с деятельностью компании, так и получить консультацию по представленной продукции.

Smile-Expo всегда учитывает пожелания гостей. По многочисленным просьбам посетителей предыдущих выставок 3D Print Expo увеличила количество экспозиций профессионального и промышленного сегмента.

Причина № 2: расширенная зона мастер-классов

3D Print Expo расширяет зону мастер-классов, добавив еще больше интерактивов.

В рамках мастер-классов вас научат:

  • создавать 3D-модели в программе;
  • печатать модели на 3D-принтере;
  • выбирать качественные материалы для печати;
  • пользоваться программным обеспечением для 3D-печати.

Также на выставке будет обустроена специальная зона рисования 3D-ручками. Вы научитесь работать с инновационным 3D-инструментом, так как здесь будут проходить бесплатные мастер-классы. Принять в них участие сможет каждый, независимо от возраста, профессии, опыта и навыков работы с 3D-оборудованием.

Причина № 3: первый открытый лекторий по 3D-технологиям

Одна из целей организаторов – привлечь внимание как можно большего числа людей к передовой технологии, изменившей нашу жизнь.

Именно поэтому в рамках выставки впервые пройдет открытый лекторий. Спикеры представят практические кейсы и обсудят самые горячие темы индустрии.

Среди лекторов:

  • Федор Антонов, СЕО ANISOPRINT;
  • Евгений Молчанов, коммерческий директор RENA SOLUTIONS;
  • Ирина Суворова, директор по продажам RENA SOLUTIONS, и другие эксперты.

Также будут проведены круглые столы на темы:

  • «Подготовка кадров для индустрии аддитивных технологий»;
  • «Лучшие практики по внедрению аддитивных технологий в 2018 году».

Передохнуть от увиденного и отвлечься на беседу с единомышленниками посетители смогут на кофе-брейках. Также будут проводиться розыгрыши необычных призов.

Причина № 4: приятные бонусы

Для любителей современного искусства 3D Print Expo готовит кое-что интересное: в рамках выставки создана арт-галерея с необычными 3D-экспонатами – от аксессуаров для одежды до космических мини-фигур.

3D Print Expo – это мультимарафон из экспонатов, лекций, презентаций и мастер-классов, объединяющий огромное количество любителей 3D-технологий.

Если вы готовы к такому – спешите регистрироваться на мероприятие!

Цена билета: от 500 российских рублей.

Время проведения: 12-13 октября 2018 года.

Местоположение: Москва, КВЦ «Сокольники», павильон № 2.

Больше информации – на сайте мероприятия.

 

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