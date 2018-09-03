12-13 октября в Москве пройдет “3D Print Expo” — одна из крупнейших в Восточной Европе выставок, посвященных аддитивным технологиям и 3D-сканированию. 3D Print Expo проходит в Москве уже в шестой раз – и теперь выставка стала еще больше!

Почему 3D Print Expo стала лучше? Рассмотрим 4 причины, по которым нельзя пропустить выставку в этом году.

Причина № 1: больше территория – масштабнее выставка

3D Print Expo проходит в Москве уже в шестой раз – и теперь выставка стала еще больше! В этом году под выставочные стенды выделено 600 м2, рассчитанных на 5000 посетителей. Здесь будут представлены не только отечественные и европейские бренды, но и лидеры китайского рынка.

На выставке производители покажут:

3D-оборудование;

станки ЧПУ;

материалы для 3D-печати;

робототехнику и VR;

программное обеспечение для 3D-печати.

В экспозоне посетители могут как ознакомиться с деятельностью компании, так и получить консультацию по представленной продукции.

Smile-Expo всегда учитывает пожелания гостей. По многочисленным просьбам посетителей предыдущих выставок 3D Print Expo увеличила количество экспозиций профессионального и промышленного сегмента.

Причина № 2: расширенная зона мастер-классов

3D Print Expo расширяет зону мастер-классов, добавив еще больше интерактивов.

В рамках мастер-классов вас научат:

создавать 3D-модели в программе;

печатать модели на 3D-принтере;

выбирать качественные материалы для печати;

пользоваться программным обеспечением для 3D-печати.

Также на выставке будет обустроена специальная зона рисования 3D-ручками. Вы научитесь работать с инновационным 3D-инструментом, так как здесь будут проходить бесплатные мастер-классы. Принять в них участие сможет каждый, независимо от возраста, профессии, опыта и навыков работы с 3D-оборудованием.

Причина № 3: первый открытый лекторий по 3D-технологиям

Одна из целей организаторов – привлечь внимание как можно большего числа людей к передовой технологии, изменившей нашу жизнь.

Именно поэтому в рамках выставки впервые пройдет открытый лекторий. Спикеры представят практические кейсы и обсудят самые горячие темы индустрии.

Среди лекторов:

Федор Антонов, СЕО ANISOPRINT;

Евгений Молчанов, коммерческий директор RENA SOLUTIONS;

Ирина Суворова, директор по продажам RENA SOLUTIONS, и другие эксперты.

Также будут проведены круглые столы на темы:

«Подготовка кадров для индустрии аддитивных технологий»;

«Лучшие практики по внедрению аддитивных технологий в 2018 году».

Передохнуть от увиденного и отвлечься на беседу с единомышленниками посетители смогут на кофе-брейках. Также будут проводиться розыгрыши необычных призов.

Причина № 4: приятные бонусы

Для любителей современного искусства 3D Print Expo готовит кое-что интересное: в рамках выставки создана арт-галерея с необычными 3D-экспонатами – от аксессуаров для одежды до космических мини-фигур.

3D Print Expo – это мультимарафон из экспонатов, лекций, презентаций и мастер-классов, объединяющий огромное количество любителей 3D-технологий.

Если вы готовы к такому – спешите регистрироваться на мероприятие!

Цена билета: от 500 российских рублей.

Время проведения: 12-13 октября 2018 года.

Местоположение: Москва, КВЦ «Сокольники», павильон № 2.

Больше информации – на сайте мероприятия.