XXI Российская конференция "Компьютерные системы инженерного анализа MSC Software"

MSC Software – одна из десяти первых компаний-разработчиков программного обеспечения и мировой лидер в области виртуального моделирования, инженерных расчётов и услуг, значительно расширяющих возможности стандартных промышленных методов и подходов. Высшие учебные заведения, научные сотрудники и студенты используют технологии MSC Software для углубления индивидуальных навыков, а также расширения кругозора в области компьютерного моделирования.

MSC Software - часть компании Hexagon, позволяющей повышать качество изделий и производительность предприятий в различных отраслях по всему миру.

Участие в конференции это уникальная возможность:

узнать о последних разработках программного обеспечения MSC Software и планах его развития;

услышать об опыте использования технологий MSC Software от представителей разных компаний различных отраслей промышленности (авиационной, ракетнокосмической, робототехнической, автомобилестроения и других);

обсудить Ваши проблемы в области компьютерного моделирования и инженерного анализа;

обменяться опытом с пользователями программных комплексов MSC Software

Подробнее о конференции - на сайте http://www.mscsoftware.ru/press/20180904-conf2018