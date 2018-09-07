10 октября в Минске пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Belarus – событие, посвященное блокчейну и криптовалютам. Оно объединит на одной площадке авторитетных экспертов индустрии, блокчейн-энтузиастов, стартаперов и предпринимателей.

Мероприятие проводится во второй раз. Первую конференцию посетило свыше 400 человек, а спикерами стали эксперты из пяти стран.

Цифровая политика в Беларуси

Благодаря Декрету «О развитии цифровой экономики» с 28 марта в государстве легализован оборот криптовалюты на базе Парка высоких технологий. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что если этот опыт будет удачным, то практику можно применить в масштабах всей страны.

Согласно новому законодательству, майнинг в Беларуси не считается предпринимательской деятельностью и не облагается налогом вплоть до 1 января 2023 года. Кроме того, страна отличается доступностью электроэнергии, что делает ее одной из самых привлекательных для добычи криптовалют.

В государстве уделяется большое внимание развитию IT-сектора: правительство утвердило Стратегию развития цифрового банкинга на 2016–2020 гг. А члены Совета Министров РБ на итоговом заседании заявили, что информационные технологии в 2018 году должны стать главным драйвером развития экономики. Задача правительства сегодня – создать в государстве максимально благоприятные условия для работы IТ-компаний. Насколько это осуществимо и какие для этого есть предпосылки, обсудят участники Blockchain & Bitcoin Conference Belarus.

Главные темы конференции

На Blockchain & Bitcoin Conference Belarus. особое внимание уделят правовой теме:

к чему привели первые полгода действия Декрета «О развитии цифровой экономики»;

особенности юрисдикции Беларуси для блокчейн-разработок, майнинга, инвестирования в криптовалюты;

изменения в законодательстве и политика в отношении зарубежных IT-компаний.

В программу войдут доклады, посвященные блокчейн-решениям и смарт-контрактам: от сфер их применения до разработки децентрализованных приложений и платформ.

Кроме того, спикеры остановятся на криптовалютах: рассмотрят тенденции крипторынка и токенизации, а также сделают свои прогнозы.

Не останется без внимания и тема ICO – эксперты обсудят новости отрасли, тренды и перспективы ICO-кампаний в Беларуси.

В программе конференции запланированы панельные дискуссии с участием специалистов из разных стран и профессиональных сфер.

Всё для нетворкинга

В пространстве мероприятия расположится демозона. В ней свои стенды представят: компании, продающие оборудование для майнинга; разработчики софта на блокчейне; поставщики сопутствующих услуг.

Посетители Blockchain & Bitcoin Conference Belarus смогут максимально разобраться в работе того или иного продукта, получив консультацию представителей компаний. Если решение идеально подходит для бизнеса, можно тут же договориться о сотрудничестве.

Локация и организаторы

Конференция в Минске входит в международную серию событий Blockchain & Bitcoin Conference от компании Smile-Expo.

В 2018 году в рамках серии запланировано 25 мероприятий, 17 из которых уже состоялись в Австралии, Финляндии, Израиле, на Филиппинах и в других странах. Ближайшие пройдут в Швеции и Швейцарии.

Blockchain & Bitcoin Conference Belarus состоится в DoubleTree by Hilton Hotel – фешенебельном отеле рядом с историческим центром города.

Детали – на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Belarus.