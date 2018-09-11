4 октября в Минске состоится 2-я практическая международная конференция DataViz Day − значимое событие об анализе, визуализации, дизайне и потреблении данных.

Посетители DataViz Day получат возможность узнать, как из уже имеющихся данных извлечь пользу для бизнеса, как построить достоверную и понятную аналитику и на ее основе принимать эффективные управленческие решения. Эксперты также расскажут о data-продуктах, об инструментах и способах визуализации.

На конференции будут рассмотрены пути решения как традиционных, так и нетривиальных задач. Так, Алексей Колоколов расскажет об HR-аналитике и покажет, как принимать решения о сотрудниках на основе существующих в организации данных. В его докладе − пирамида HR-метрик, примеры визуализации воронки подбора сотрудников, их портретов, компетенций и причин увольнения. Эксперт также ответит на вопрос, что делать, когда данных у HR нет. Алексей − директор Института бизнес-аналитики и опытный эксперт в сфере автоматизации корпоративной отчетности, внедрения систем Business Intelligence, Data Mining в промышленности, финансах, торговле

Большое внимание на DataViz Day будет уделено реальному практическому опыту − примерам внедрений из различных отраслей. Сложно всегда “изобретать велосипед”, намного проще и эффективнее − использовать опыт других, учитывая ошибки и адаптируя решения под собственные условия. Успешные истории внедрения всегда вдохновляют. К примеру, доклад Сергея Шопика, основателя «Лаборатории Клиентского опыта», построен на основе опыта реализации анализа данных “ЦУМ Минск”. В своем докладе Сергей покажет, как в ходе проекта забирали данные и структурировали информацию, как анализировали и сегментировали клиентские базы, разрабатывали карты перемещений и совместных покупок и как в итоге использовали данные для увеличения продаж.

“80% времени любого аналитика уходит на подготовку, очистку, консолидацию, связывание данных и построение моделей. Визуализация – это эффектная, но лишь финальная часть анализа, до которого еще надо добраться” − комментирует Алексей Арустамов, директор Loginom Company, еще один спикер конференции DataViz Day 2018. Алексей считает, что ключевое лицо в процессе анализа – специалисты предметной области. Именно они понимают бизнес и именно им необходимо дать возможность самим решать поставленные задачи, без помощи программистов и математиков. Причем не только посмотреть на данные, но и правильно их подготовить, построить модели, оценить адекватность гипотез. От этого почти полностью зависит ценность полученных результатов. Алексей в своем выступление предложит вариант решения данного вопроса.

Не менее интересным и насыщенным станет выступление Александра Богачева, экс-редактора и ведущего дизайнера студии инфографики Ria.ru, преподавателя Британской Высшей Школы Дизайна, автора канала об ошибках в визуализации данных t.me/chartomojka. Его опыт говорит сам за себя: визуальный журналист, специалист по дата-сторителлингу и визуализации данных. В студии Ria.ru Алексей отвечал за наиболее сложные интерактивные data-driven проекты.

Также на DataViz Day выступят такие значимые эксперты и практики предметной области, как Владимир Мартыненко, директор Центра компетенции BI S7 Airlines, Андрей Газин, специалист по визуализации данных, журналист данных, ведущий блога Textura.in.ua, Вадим Шмыгов, визуальный журналист, дизайнер и другие.

“Мы любим данные и знаем их ценность. Мы собираем конференцию, чтобы профессионалы могли поделиться своими знаниями, увидеть за инструментами людей и бизнес-процессы, обогатить сообщество новыми знаниями. Мы рады поддержать и помогать сообществу практиков. Присоединяйтесь” − сообщают Организаторы DataViz Day.

DataViz Day уже поддержали компании Loginom, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Новый сайт, Tableau и сообщество Data Yoga.

Организаторы DataViz Day − Vizuators, DiGital Line и Vizuatica.

Более подробная информация и программа Конференции размещена на официальном сайте события datavizday.by. Сообщество DataViz Belarus в Facebook.