Дата проведения:
Место проведения:
29 сентября в бизнес-инкубаторе Парка Высоких Технологий состоится форум с компаниями-резидентами Парка высоких технологий «OPEN Vacancies in HTP».
Узнать о наиболее востребованных рынком специалистах, научиться правильно составлять резюме, а также прокачать себя для собеседования в ИТ компании - все это и многое другое ожидает вас на форуме «OPEN Vacancies in HTP».
Приглашаем IT-специалистов с опытом и без опыта работы, студентов IT-специальностей вузов, выпускников образовательных центров.
В мероприятии примут участие компании-резиденты Парка высоких технологий:
EPAM, Itransition, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Dual Lab, SK hynix memory solutions Eastern Europe, Qulix Systems, BP Mobile, Gismart, Easybrain, CactusSoft, Profitero, ISsoft, iTechArt, Texode Technologies, SoftTeco, Syberry, Itexus, а также сервис по поиску работы и сотрудников - РАБОТА.TUT.BY.
· В формате Case Speech компании-резиденты ПВТ расскажут о себе и разработках, актуальных вакансиях и требованиях к кандидатам, о возможностях профессионального роста в компании, а также о реализуемых обучающих программах.
· Для тех, кто хочет презентовать себя HR-менеджерам компаний и получить от них отзыв, будет работать отдельная зона – Interview Feedback. В течение 3-х минут участник должен презентовать себя сотруднику компании как потенциальному работодателю. После чего эксперты выскажут свои рекомендации и укажут на слабые и сильные стороны. Участие в Interview Feedback будет проходить с 14:30-16:00, в порядке живой очереди.
· Доклады основной программы: "Профессии в IT", "Как не пройти собеседование начинающему разработчику?", " Как научиться программировать самостоятельно", "Ключевые компетенции: вчера, сегодня, завтра".
· В малом зале РАБОТА.TUT.BY проведет мастер-класс о том, как правильно составить свое резюме.
· Также на протяжении всего мероприятия будет работать интерактивная зона, на которой представители компаний более подробно расскажут о своей компании, ее обучающих программах, возможностях профессионального роста и ответят на интересующие вас вопросы.
Начало регистрации – 9:00
Старт программы – 10:00
Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Подать заявку на участие.
Подробнее: http://www.park.by/post-2126/
Место: ул. Купревича, 1/5.
Комментарии
А что такое HTP?
Hi-Tech Park.
А это в РБ уже дефолтно понятно всем-всем-всем?
Про всех-всех-всех не скажу, но тем, кто хоть немного в теме (или даже просто видел ПВТ на картинках), - понятно совершенно точно.
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