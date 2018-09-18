29 сентября в бизнес-инкубаторе Парка Высоких Технологий состоится форум с компаниями-резидентами Парка высоких технологий «OPEN Vacancies in HTP».

Узнать о наиболее востребованных рынком специалистах, научиться правильно составлять резюме, а также прокачать себя для собеседования в ИТ компании - все это и многое другое ожидает вас на форуме «OPEN Vacancies in HTP».

Приглашаем IT-специалистов с опытом и без опыта работы, студентов IT-специальностей вузов, выпускников образовательных центров.

В мероприятии примут участие компании-резиденты Парка высоких технологий:

EPAM, Itransition, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, Dual Lab, SK hynix memory solutions Eastern Europe, Qulix Systems, BP Mobile, Gismart, Easybrain, CactusSoft, Profitero, ISsoft, iTechArt, Texode Technologies, SoftTeco, Syberry, Itexus, а также сервис по поиску работы и сотрудников - РАБОТА.TUT.BY.

· В формате Case Speech компании-резиденты ПВТ расскажут о себе и разработках, актуальных вакансиях и требованиях к кандидатам, о возможностях профессионального роста в компании, а также о реализуемых обучающих программах.

· Для тех, кто хочет презентовать себя HR-менеджерам компаний и получить от них отзыв, будет работать отдельная зона – Interview Feedback. В течение 3-х минут участник должен презентовать себя сотруднику компании как потенциальному работодателю. После чего эксперты выскажут свои рекомендации и укажут на слабые и сильные стороны. Участие в Interview Feedback будет проходить с 14:30-16:00, в порядке живой очереди.

· Доклады основной программы: "Профессии в IT", "Как не пройти собеседование начинающему разработчику?", " Как научиться программировать самостоятельно", "Ключевые компетенции: вчера, сегодня, завтра".

· В малом зале РАБОТА.TUT.BY проведет мастер-класс о том, как правильно составить свое резюме.

· Также на протяжении всего мероприятия будет работать интерактивная зона, на которой представители компаний более подробно расскажут о своей компании, ее обучающих программах, возможностях профессионального роста и ответят на интересующие вас вопросы.

Начало регистрации – 9:00

Старт программы – 10:00

Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Подать заявку на участие.

Подробнее: http://www.park.by/post-2126/

Место: ул. Купревича, 1/5.