10 ноября в культурном хабе ОК16 пройдет ежегодная конференция IT Entrance autumn 2018. Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.

На масштабной конференции IT Entrance вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами, пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси и получить скидки на обучение в ведущих образовательных центрах страны.

Конференцию обязательно стоит посетить:

Начинающим IT-специалистам;

Студентам технических специальностей;

Людям, желающим переквалифицироваться в сферу IT.

Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

Как выбрать свои ИТ-курсы;

Какие самые востребованные ИТ-специальности в Беларуси;

Как найти свою IT-компанию;

Как правильно составить резюме в IT-компанию.

Количество билетов ограничено. Успейте попасть на мероприятие и получите возможность оказаться в сфере IT уже завтра.

Программа конференции находится в разработке. Следите за обновлениями на сайте!

Организатором конференции IT Entrance autumn 2018 выступает старейший белорусский IT-портал KV.by. Узнать о том, как прошла конференция осенью прошлого года, можно здесь.

Стоимость: бесплатно. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

Дата: 10 ноября 2018 года

Время проведения: 09:00-17:00.

Место проведения: культурный хаб ОК16 (г. Минск, улица Октябрьская, 16).