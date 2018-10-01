Дата проведения:
Место проведения:
10 ноября в культурном хабе ОК16 пройдет ежегодная конференция IT Entrance autumn 2018. Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.
На масштабной конференции IT Entrance вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами, пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси и получить скидки на обучение в ведущих образовательных центрах страны.
Конференцию обязательно стоит посетить:
- Начинающим IT-специалистам;
- Студентам технических специальностей;
- Людям, желающим переквалифицироваться в сферу IT.
Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.
На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:
- Как выбрать свои ИТ-курсы;
- Какие самые востребованные ИТ-специальности в Беларуси;
- Как найти свою IT-компанию;
- Как правильно составить резюме в IT-компанию.
Количество билетов ограничено. Успейте попасть на мероприятие и получите возможность оказаться в сфере IT уже завтра.
Программа конференции находится в разработке. Следите за обновлениями на сайте!
Организатором конференции IT Entrance autumn 2018 выступает старейший белорусский IT-портал KV.by. Узнать о том, как прошла конференция осенью прошлого года, можно здесь.
Стоимость: бесплатно. Регистрация обязательна, количество мест ограничено.
Дата: 10 ноября 2018 года
Время проведения: 09:00-17:00.
Место проведения: культурный хаб ОК16 (г. Минск, улица Октябрьская, 16).
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