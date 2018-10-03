23 октября на площадке отеля Marriot стартует юбилейный XV Международный форум «БАНКИТ’2018», на котором на протяжении трех дней с 23 по 25 октября участники будут обсуждать пути совершенствования современных бизнес-процессов, мировые тренды и выдающиеся кейсы, лучшие практики цифровой трансформации финансового бизнеса, направления и стратегию развития цифровых банковских технологий, вопросы цифрового взаимодействия с клиентами, эффективную работу с данными, инновационные подходы в работе с информационной безопасностью и многое другое. Организаторами Форума традиционно выступают Национальный банк Республики Беларусь, Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» и Ассоциация белорусских банков.

Целью юбилейного Форума станет содействие эффективному функционированию финансовой и кредитной сфер Республики Беларусь со стороны банковского сектора на основе применения передовых технологий в стране и за рубежом. XV Международный форум соберет в Минске свыше 2 000 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран мира.

За предыдущие 14 лет Форум стал площадкой для поиска инновационных решений и идей, а также самых эффективных методов представления информации и взаимодействия между субъектами хозяйствования. Так, «представители регулятора и банков могут почерпнуть на Форуме новую информацию о технологических трендах и использовать ее как для формирования общей стратегии бизнеса, так и при формировании ИТ-стратегии, – отмечает Андрей Николаевич Коршаков, генеральный директор СООО «Системные технологии». – Основным трендом, учет или игнорирование которого скоро может разделить компании или даже страны на лидеров и догоняющих, станет работа с большими массивами данных. А поскольку каждый из нас производит огромное количество данных, то превращение их в ценную информацию для банков невозможно без технологий искусственного интеллекта. Банки уже контролируют весомую и важную часть первичных данных, осталось научиться «капитализировать» этот актив. Здесь ключевыми трендами можно смело назвать принятие Европейской директивы PSD2 и Регламента по защите данных (GDPR)».

«Для того, чтобы соответствовать потребностям клиентов, технологии просто необходимы, – рассказывает Владимир Григорьевич Сиротко, генеральный директор ООО «СОФТКЛУБ». – С помощью тех же CRM-систем банки сегментируют своих клиентов, выбирают наиболее приоритетные сегменты и выпускают новые банковские продукты для пользователей. Таким образом технологии идут вслед за стратегией развития банка – если банк понимает, куда он движется и куда необходимо финансирование, то процесс появления новых банковских продуктов происходит естественным образом. Однако если банки видят, что рынок еще не готов и потребителей этих продуктов попросту нет, то они не станут внедрять эти технологии. Это обычный баланс проса и предложения».

Мнения в ходе дискуссий в рамках Форума станут определяющим фактором в формировании стратегии сотрудничества белорусских банков с предприятиями и компаниями-разработчиками информационных технологий на ближайшие годы.

Участников ждет особенная, насыщенная программа, которая включает в себя: традиционно пленарную сессию, где выступит руководство Национального банка Республики Беларусь, ТОП-менеджмент Банковской Ассоциации стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ), 11 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых более 60 спикеров представят технологические решения в банковском секторе других стран, а также поделятся опытом особенностей внедрения финтех-проектов.