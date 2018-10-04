Crypto Games Conference - первая международная конференция, полностью посвященная играм и игровым проектам на основе блокчейн-технологий и криптовалют. Впервые она прошла в Киеве 11 мая 2018 года с большим успехом.

На этот раз конференция проходит 17-18 октября 2018 года в Минске - на ней ожидается около 600 гостей, более 45 спикеров из 25 стран и 100 криптоигровых брендов. Среди компаний, которые участвуют в конференции, - DAO.Casino, WAVES, DMarket, Playtika, Wargaming, Scorum, Edgeless, Dapp Radar, TrueFlip, DiceyBit, CryptoGamesNet, EtherZero, Cryptaur, UnicornGo, XAYA, ABYSS, Dragonglass, Tokenized Games, GAEX, Mint, Active Games, DomRaider, а также белорусские компании Pixelplex и Total Games.

Crypto Games Conference - это еще и шанс для независимых разработчиков децентрализованных приложений. В рамках конференции будет организован CGC Showcase - выставка лучших криптоигр. Для этого экспозоне разместится 60 бесплатных стендов, на которых будут представлены самых интересные и перспективные игровые проекты, основанных на блокчейне и криптовалютах.

Наконец, 18 октября в рамках конференции пройдет первая в истории церемония награждения лучших игровых проектов на основе блокчейн-технологий и криптовалют. Между прочим, все участники CGC Showcase автоматически номинируются на CGC Awards.

Призы вручаются в следующих номинациях.

Best Crypto Game,

Best Game on WAVES Platform,

Best Crypto Game Service,

Best Crypto iGaming Project,

CGC Choice.

Требования к играм:

• Криптоигра с использованием смарт-контрактов и/или криптовалют/токенов,

• Готовность игры - хотя бы на стадии alpha/beta.

Любой разработчик может подать заявку на участие в конкурсе. Все заявки проходят тщательный отбор оргкомитета конференции. Прием заявок заканчивается 5 октября.

Узнать больше о конференции можно на сайте cryptogames.events.