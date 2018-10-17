Всемирная Неделя предпринимательства в Беларуси - 2018

13-14 ноября Выставка-Форум GEW Belarus соберет представителей бизнеса и власти — предпринимателей, инвесторов, членов госструктур, стартаперов, топовых иностранных спикеров — на одной площадке для обмена опытом, определения стратегий развития, получения ценных знаний и создания полезных связей.

Выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества.

В числе спикеров Выставки-Форума:

Дмитрий Николаевич Крутой (Министр экономики Республики Беларусь);

Андреас Шпехтлер (Генеральный директор и основатель Silicon Castles);

Тед Золлер (Директор Kenan-Flager Business School);

Татьяна Маринич (Генеральный директор и Основатель Belbiz, Imaguru);

и многие другие.

Компании и предприниматели, которые ценят технологии и инновации, получат в этом году новую возможность - презентовать свои сервисы и продукты в рамках Выставки Всемирной недели предпринимательства с именным стендом.

Ключевые события недели:

Выставка GEW Belarus (13 и 14 ноября 2018)

Выставка Всемирной Недели предпринимательства в Беларуси - первая в Беларуси площадка для инновационных компаний, которые готовы презентовать свои идеи международному сообществу и государству на самом высоком уровне. Выставочные стенды разделены по секциям: Финансовые технологии, Инвестиции, Инновации, Поддержка бизнеса, Образование для бизнеса, Технологии для бизнеса и Технические сообщества.

Дедлайн для регистрации участия со стендом - 12 октября.

Конференция GEW Belarus (13-14 ноября 2018)

Контент Конференции будет полезным для компаний реального сектора, стартапов, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также для нового поколения предпринимателей.

Стартап-соревнование Belbiz Battle (13 ноября 2018)

Главный конкурс стартапов страны с возможностью представления лучших проектов инвесторам Великобритании проводится при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь.

Детская конференция AdVenture (14 ноября 2018)

Успешный бизнесмен в 12 лет - это реальность! Детская конференция AdVenture объединит всех детей и подростков, которые готовы делом доказать - за ними будущее.

О GEW:

Всемирная Неделя Предпринимательства (GEW)- ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей всего мира. В 2018 году Неделя Предпринимательства соберет свыше 15 000 партнерских организаций по всему миру с 12 по 18 ноября при поддержке Kauffman Foundation.

Официальный представитель Всемирной Недели Предпринимательства в Беларуси - ООО “Центр деловых коммуникаций “Белбиз”. Партнеры: Агентство США по международному развитию USAID, Банк развития Республики Беларусь, Министерство экономики Беларуси, Международная Финансовая корпорация (IFC) и Посольство Великобритании в Беларуси.

Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Беларусь.

Купить билет: imaguru.by (билет действует 13-14 ноября и даёт возможность посещения всех событий в рамках GEW в эти даты) ​- 10 BYN