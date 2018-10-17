Налоги в IT: как работать с GameDev и не переплачивать

Дата проведения: 

30.10.2018

Место проведения: 

Платно

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” приглашает на мастер-класс руководителей, которые хотят понимать, как правильно работать с иностранными площадками и GameDev в ПВТ.


На мастер-классе расскажем:

  1. Как работать со Steam, Apple Store и Google Play.

  2. Особенности монетизации за счет рекламы, а не продаж.

  3. Нюансы для резидентов ПВТ.


Спикер: Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.
Дата и время: 30 октября (вторник), 19:00.
Место: Willing hotel (ул. Ленина, 50), зал Forum.
Стоимость: 15 BYN.
Купить билет.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Добавить комментарий