Налоги в IT: как работать с GameDev и не переплачивать

Дата проведения:
30.10.2018
Место проведения:
Платно
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Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” приглашает на мастер-класс руководителей, которые хотят понимать, как правильно работать с иностранными площадками и GameDev в ПВТ.
На мастер-классе расскажем:
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Как работать со Steam, Apple Store и Google Play.
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Особенности монетизации за счет рекламы, а не продаж.
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Нюансы для резидентов ПВТ.
Спикер: Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.
Дата и время: 30 октября (вторник), 19:00.
Место: Willing hotel (ул. Ленина, 50), зал Forum.
Стоимость: 15 BYN.
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