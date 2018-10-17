Налоги в IT: как работать с GameDev и не переплачивать

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” приглашает на мастер-класс руководителей, которые хотят понимать, как правильно работать с иностранными площадками и GameDev в ПВТ.



На мастер-классе расскажем:

Как работать со Steam, Apple Store и Google Play. Особенности монетизации за счет рекламы, а не продаж. Нюансы для резидентов ПВТ.



Спикер: Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.

Дата и время: 30 октября (вторник), 19:00.

Место: Willing hotel (ул. Ленина, 50), зал Forum.

Стоимость: 15 BYN.

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