Imaguru Coding Academy приглашает вас посетить Imaguru Blockchain Meetup, который пройдет 18 октября.

Спикером выступит Светлана Котвина, Project Manager Auctionity /Area Manager.

Цель Auctionity — революционизировать мир аукционов благодаря уникальному применению технологии blockchain. Платформа станет первым в истории 100-процентным блочно-ориентированным приложением, позволяющим продавать Non-Fungible Tokens (NFT) на аукционе. Сообщество находится в центре проекта. Платформа интерактивна и проста в использовании. Например, на живых аукционах могут участвовать участники под названием «Auctioneers», которые могут зарабатывать деньги, весело провоцируя продажи аукциона!

Повысьте эффективность NFT

NFT может по-настоящему революционизировать игровую индустрию, будь то создание целой новой категории Dapps, предоставление вторичных рынков для игровых цифровых активов, создание новых моделей для вознаграждения сообществ … и именно здесь мы начинаем играть.