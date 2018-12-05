23 февраля 2019 года в Минске пройдет масштабная ежегодная конференция для айтишников - Career Development Day. Это первая в Беларуси конференция для IT-специалистов, которая поможет в развитии карьеры.

Темы конференции:

Кто нужен топовым IT-компаниям

Что делать Middle, чтобы стать Senior

Лайфхаки от Seniors

Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ

Можно ли развить Soft Skills и как это сделать

Переход из инженерных специальностей в менеджерские

Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру

Дата: 23 февраля 2019 года

Место: Гостиница "Виктория" (Минск, пр. Победителей, 59)

Стоимость: бесплатно. Вход только по регистрации, количество мест ограничено.

Приглашаем IT-компании принять участие в конференции, написав организаторам на почту andrey@kv.by. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.