Career Development Day

Дата проведения: 

23.02.2019

Место проведения: 

Бесплатно

23 февраля 2019 года в Минске пройдет масштабная ежегодная конференция для айтишников - Career Development Day. Это первая в Беларуси конференция для IT-специалистов, которая поможет в развитии карьеры.

Темы конференции:

  • Кто нужен топовым IT-компаниям
  • Что делать Middle, чтобы стать Senior
  • Лайфхаки от Seniors
  • Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ
  • Можно ли развить Soft Skills и как это сделать
  • Переход из инженерных специальностей в менеджерские
  • Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру

Дата: 23 февраля 2019 года

Место: Гостиница "Виктория" (Минск, пр. Победителей, 59)

Стоимость: бесплатно. Вход только по регистрации, количество мест ограничено.

Приглашаем IT-компании принять участие в конференции, написав организаторам на почту andrey@kv.by. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.

 

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