Дата проведения:
23.02.2019
Место проведения:
Бесплатно
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23 февраля 2019 года в Минске пройдет масштабная ежегодная конференция для айтишников - Career Development Day. Это первая в Беларуси конференция для IT-специалистов, которая поможет в развитии карьеры.
Темы конференции:
- Кто нужен топовым IT-компаниям
- Что делать Middle, чтобы стать Senior
- Лайфхаки от Seniors
- Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ
- Можно ли развить Soft Skills и как это сделать
- Переход из инженерных специальностей в менеджерские
- Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру
Дата: 23 февраля 2019 года
Место: Гостиница "Виктория" (Минск, пр. Победителей, 59)
Стоимость: бесплатно. Вход только по регистрации, количество мест ограничено.
Приглашаем IT-компании принять участие в конференции, написав организаторам на почту andrey@kv.by. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.
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