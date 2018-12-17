Women Techmakers Meetup #3

27 декабря в SPACE состоится третий митап сообщества WTM Minsk.

В этом году мы провели два митапа и оба раза затрагивали вопросы разработки и развития продуктов. WTM Meetup #3 не станет исключением. Доклады будут посвящены сложным аспектам работы менеджера с продуктовой командой: изменение устоявшихся процессов и работа с разными культурными бэкграундами. Нужно только зарегистрироваться.

В программе:

People Management: Resistance to change, Татьяна Кастрицкая, Project manager, Adform.

Сопротивление — это естественная реакция на изменение. Но, как и большинство реакций, сопротивление можно спрогнозировать, контролировать его продолжительность и влияние. В рамках своего доклада Татьяна попытается провести слушателей по пути превращения «гусеницы в бабочку»: внедрение изменения через все стадии сопротивления. Она объяснит на примерах причины и источники возникновения сопротивления, основные стратегии управления сопротивлением. Поделится tips and tricks из своего опыта – как в Adform поддерживают своих сотрудников и открывают двери для улучшения результатов.

Diversity and inclusion, Юлия Куропатенкова, Engineering Manager, Spotify.

Юлия расскажет, почему так важно видеть и слышать другие мнения во время разработки продукта. Она расскажет что такое Diversity and Inclusion и как с ними связан продукт.

Поделится опытом работы с Diversity and Inclusion в Spotify и расскажет, с какими особенностями компания столкнулась в разных офисах по всему миру.

Регистрация участников с 18.30, начало докладов в 19.00.

Место проведения: SPACE (ул. Октябрьская 16/4).