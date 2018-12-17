Data Engineering Training

Дата проведения:
14.01.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Условия обучения: 2—3 часа в вечернее время 2 раза в неделю по будням по адресу: ул. Купревича, 1/2 (2 месяца).
Data BI Engineering Training - это уникальная возможность стать специалистом, который входит в топ самых востребованных экспертов настоящего и будущего, работающего на стыке бизнеса и IT. Данный тренинг научит вас анализировать большие массивы данных в различных сферах жизни, решать бизнес-задачи, предлагать оптимальный набор технологий; а также прогнозировать то, что невозможно увидеть невооружённым глазом.
Мы предоставим Вам возможность приобрести/расширить знания по работе с данными:
- анализ, прогнозирование и интеграция данных (Data Analysis, Forecasting, Data Integration);
- построение хранилищ данных в десятки терабайт (Data Warehousing, Big Data);
- визуализация данных для решения бизнес-задач (Data Visualization);
- обеспечение качества в системах хранения и управлению данными (Data Quality/BI Testing)
Условия обучения: 2—3 часа в вечернее время 2 раза в неделю по будням по адресу: ул. Купревича, 1/2 (2 месяца).
Данный тренинг подойдёт для
- специалистов, готовых сменить род/направление деятельности и перейти в IT;
- выпускников технических вузов или инженерно-экономического профиля (без ограничений по распределению);
- студентов старших курсов технических специальностей.
Требования к кандидатам:
- Базовые знания теории реляционных СУБД;
- Базовые знания языка запросов SQL;
- Знания основ сетей и технологий виртуализации;
- Уровень владения английским — Pre-Intermediate/Intermediate (A2-B1).
Зарегистрироваться на данный тренинг можно здесь!
Минск, ул. Купревича, 1/2
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