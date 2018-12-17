Data Engineering Training

Дата проведения: 

14.01.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Data BI Engineering Training - это уникальная возможность стать специалистом, который входит в топ самых востребованных экспертов настоящего и будущего, работающего на стыке бизнеса и IT. Данный тренинг научит вас анализировать большие массивы данных в  различных сферах жизни, решать бизнес-задачи, предлагать оптимальный набор технологий; а также прогнозировать то, что невозможно увидеть невооружённым глазом.

Мы предоставим Вам возможность приобрести/расширить знания по работе с данными:

  • анализ, прогнозирование и интеграция данных (Data Analysis, Forecasting, Data Integration);
  • построение хранилищ данных в десятки терабайт (Data Warehousing, Big Data);
  • визуализация данных для решения бизнес-задач (Data Visualization);
  • обеспечение качества в системах хранения и управлению данными (Data Quality/BI Testing)

Условия обучения: 2—3 часа в вечернее время 2 раза в неделю по будням по адресу: ул. Купревича, 1/2 (2 месяца).

Данный тренинг подойдёт для 

  • специалистов, готовых сменить род/направление деятельности и перейти в IT;
  • выпускников технических вузов или инженерно-экономического профиля (без ограничений по распределению);
  • студентов старших курсов технических специальностей.​

Требования к кандидатам:

  1. Базовые знания теории реляционных СУБД;
  2. Базовые знания языка запросов SQL;
  3. Знания основ сетей и технологий виртуализации;
  4. Уровень владения английским — Pre-Intermediate/Intermediate (A2-B1).

Зарегистрироваться на данный тренинг можно здесь! 

Минск, ул. Купревича, 1/2

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