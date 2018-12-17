Data Engineering Training

Data BI Engineering Training - это уникальная возможность стать специалистом, который входит в топ самых востребованных экспертов настоящего и будущего, работающего на стыке бизнеса и IT. Данный тренинг научит вас анализировать большие массивы данных в различных сферах жизни, решать бизнес-задачи, предлагать оптимальный набор технологий; а также прогнозировать то, что невозможно увидеть невооружённым глазом.

Мы предоставим Вам возможность приобрести/расширить знания по работе с данными:

анализ, прогнозирование и интеграция данных (Data Analysis, Forecasting, Data Integration);

построение хранилищ данных в десятки терабайт (Data Warehousing, Big Data);

визуализация данных для решения бизнес-задач (Data Visualization);

обеспечение качества в системах хранения и управлению данными (Data Quality/BI Testing)

Условия обучения: 2—3 часа в вечернее время 2 раза в неделю по будням по адресу: ул. Купревича, 1/2 (2 месяца).



​Данный тренинг подойдёт для

специалистов, готовых сменить род/направление деятельности и перейти в IT;

выпускников технических вузов или инженерно-экономического профиля (без ограничений по распределению);

студентов старших курсов технических специальностей.​

Требования к кандидатам:

Базовые знания теории реляционных СУБД; Базовые знания языка запросов SQL; Знания основ сетей и технологий виртуализации; Уровень владения английским — Pre-Intermediate/Intermediate (A2-B1).

Минск, ул. Купревича, 1/2