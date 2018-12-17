PyCon Belarus 2019 Conference

Дата проведения:
с 15.02.2019 по 16.02.2019
Место проведения:
Платно
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PyCon Belarus 2019 – конференция, посвященная разработке на языке Python.
Почему PyCon Belarus 2019 заслуживает внимания?
- 15 февраля – впервые отдельный день докладов и воркшопов для начинающих Python разработчиков;
- 16 февраля – 2 потока докладов про самые актуальные новости из мира разработки на языке Python (Python 3.7, JupyterLab/JupyterHub, управление окружением с pipenv и poetry) и Data Science;
- программу формируют представители Python сообщества из разных уголков мира – Беларусь, Португалия, Россия, Украина;
- конференция уже 5-ый год подряд собирает спикеров из США, Европы и стран СНГ.
Конференция включает два дня:
- с 10:00 до 18:00, в пятницу, 15-го февраля на площадке SPACE
- с 10:00 до 18:00, в субботу, 16-го февраля (место уточняется).
Билеты по специальной цене Early Bird от 53 до 168 BYN в продаже до 26 ноября 2018!
Переходите на сайт, чтобы купить билет >> https://by.pycon.org.
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