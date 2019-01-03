Чек-лист IT-руководителя: на что обратить внимание при закрытии года

При закрытии года на руководителя валится куча вопросов.

Не знаете, на что обратить внимание в первую очередь? И надо ли вам следить за всем? Что держать в фокусе при подготовке отчетов в ПВТ?

Приходите 22 января (вторник) в 19:00 на мастер-класс от “Делай Свое Дело”.

О чем расскажем:

Закрываем год: что обязан проконтролировать руководитель , чтобы спать спокойно.

, чтобы спать спокойно. ПВТ: о чем надо помнить, что предоставить, на что обратить внимание при подготовке отчетности.

о чем надо помнить, что предоставить, Ключевые изменения в законодательстве 2019 - самое важное для руководителей.

Спикеры:

1) Маргарита Новосельцева

2) Анна Липницкая

Стоимость: 15 BYN. Купить билет.