Чек-лист IT-руководителя: на что обратить внимание при закрытии года

Дата проведения:
22.01.2019
Место проведения:
Платно
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При закрытии года на руководителя валится куча вопросов.
Не знаете, на что обратить внимание в первую очередь? И надо ли вам следить за всем? Что держать в фокусе при подготовке отчетов в ПВТ?
Приходите 22 января (вторник) в 19:00 на мастер-класс от “Делай Свое Дело”.
О чем расскажем:
- Закрываем год: что обязан проконтролировать руководитель, чтобы спать спокойно.
- ПВТ: о чем надо помнить, что предоставить, на что обратить внимание при подготовке отчетности.
- Ключевые изменения в законодательстве 2019 - самое важное для руководителей.
Спикеры:
1) Маргарита Новосельцева
2) Анна Липницкая
Стоимость: 15 BYN. Купить билет.
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