Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Дата проведения:
31.01.2019
Место проведения:
Платно
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Собираетесь стать резидентом ПВТ в феврале-марте 2019 года?
31 января (четверг) специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.
Мы расскажем о:
- Распределении затрат при переходе в ПВТ.
- Покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать.
- Применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия.
- Практике вступления в ПВТ в 2018 году.
- Подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.
Программа мастер-класса:
- 18:45 - 19:00 Сбор гостей.
- 19:00 - 19:45 Маргарита Новосельцева “Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения”.
- 19:45 - 20:30 Артем Хандрико “Вступаем в ПВТ: подготовка бизнес-проекта и практика 2018 года”.
- 20:30 - 21:00 Ответы на вопросы.
Стоимость: 15 BYN.
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