Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Собираетесь стать резидентом ПВТ в феврале-марте 2019 года?

31 января (четверг) специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.

Мы расскажем о:

Распределении затрат при переходе в ПВТ.

Покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать.

Применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия.

Практике вступления в ПВТ в 2018 году.

Подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.

Программа мастер-класса:

18:45 - 19:00 Сбор гостей.

19:00 - 19:45 Маргарита Новосельцева “Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения”.

19:45 - 20:30 Артем Хандрико “Вступаем в ПВТ: подготовка бизнес-проекта и практика 2018 года”.

20:30 - 21:00 Ответы на вопросы.

Стоимость: 15 BYN.