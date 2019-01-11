Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Дата проведения: 

31.01.2019

Место проведения: 

Платно

Собираетесь стать резидентом ПВТ в феврале-марте 2019 года?

31 января (четверг) специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.

Мы расскажем о:

  • Распределении затрат при переходе в ПВТ.
  • Покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать.
  • Применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия.
  • Практике вступления в ПВТ в 2018 году.
  • Подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.

Программа мастер-класса:

  • 18:45 - 19:00 Сбор гостей.
  • 19:00 - 19:45 Маргарита Новосельцева “Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения”.
  • 19:45 - 20:30 Артем Хандрико “Вступаем в ПВТ: подготовка бизнес-проекта и практика 2018 года”.
  • 20:30 - 21:00 Ответы на вопросы.

Стоимость: 15 BYN. 

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