Дата проведения:
Место проведения:
26 января 2019 Минск увидит 5-ю конференцию по функциональному программированию f(by) 2019! Впервые f(by) 2019 станет 2-хдневным событием:
- 25 января - Scala Night
- 26 января - f(by) - основной день конференции
- Scala Night –
Вечером 25 января накануне Дня конференции состоится Scala Night с докладами только о скала.
Начало - 18:00, Место - SPACE (как и в основной день, Октябрьская 16/4)
Наши спикеры на Scala Night:
- Harmeet Singh @singh_harmeet13
- Vladimir Pavkin @vlpavkin
- Jakub Kozlowski @kubukoz
- Основной день конференции –
26 января в основной день конференции у нас будет 2 потока докладов о разных функциональных языках программирования:
Практические доклады: использовании функциональных языков программирования в продакшене, истории успеха.
Теоретические доклады: теория языков программирования, математика, программирование для программирования, новые возможности функциональных языков программирования.
Среди спикеров:
- Venkat Subramaniam @venkat_s
- Christoph Hegemann @kritzcreek
- Renzo Borgatti @reborg
- Vagif Abilov @ooobject
- Antonio Monteiro @_anmonteiro
- и многие другие. Больше информации о спикерах и содержании докладов на сайте >> https://fby.by/!
Билеты:
- Scala Night + Основной день конференции f(by) => 249 BYN
- Основной день конференции f(by) => 199 BYN
f(by) организована SPACE Production совместно с сообществом FuncBY. Конференция состоится в SPACE, ул. Октябрьская 16/4.
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