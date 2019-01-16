26 января 2019 Минск увидит 5-ю конференцию по функциональному программированию f(by) 2019! Впервые f(by) 2019 станет 2-хдневным событием:

25 января - Scala Night

26 января - f(by) - основной день конференции

- Scala Night –

Вечером 25 января накануне Дня конференции состоится Scala Night с докладами только о скала.

Начало - 18:00, Место - SPACE (как и в основной день, Октябрьская 16/4)

Наши спикеры на Scala Night:

Harmeet Singh @singh_harmeet13

Vladimir Pavkin @vlpavkin

Jakub Kozlowski @kubukoz

- Основной день конференции –

26 января в основной день конференции у нас будет 2 потока докладов о разных функциональных языках программирования:

Практические доклады: использовании функциональных языков программирования в продакшене, истории успеха.

Теоретические доклады: теория языков программирования, математика, программирование для программирования, новые возможности функциональных языков программирования.

Среди спикеров:

Venkat Subramaniam @venkat_s

Christoph Hegemann @kritzcreek

Renzo Borgatti @reborg

Vagif Abilov @ooobject

Antonio Monteiro @_anmonteiro

- и многие другие. Больше информации о спикерах и содержании докладов на сайте >> https://fby.by/!

Билеты:

Scala Night + Основной день конференции f(by) => 249 BYN

Основной день конференции f(by) => 199 BYN

f(by) организована SPACE Production совместно с сообществом FuncBY. Конференция состоится в SPACE, ул. Октябрьская 16/4.