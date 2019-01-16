f(by) 2019

Дата проведения: 

26.01.2019

Место проведения: 

Платно

26 января 2019 Минск увидит 5-ю  конференцию по функциональному программированию f(by) 2019! Впервые f(by) 2019 станет 2-хдневным событием:

  • 25 января - Scala Night
  • 26 января - f(by) - основной день конференции 

- Scala Night

Вечером 25 января накануне Дня конференции состоится Scala Night с докладами только о скала.

Начало - 18:00, Место - SPACE (как и в основной день, Октябрьская 16/4)

Наши спикеры на Scala Night:

  • Harmeet Singh @singh_harmeet13
  • Vladimir Pavkin @vlpavkin
  • Jakub Kozlowski @kubukoz

- Основной день конференции –

26 января в основной день конференции у нас будет 2 потока докладов о разных функциональных языках программирования:

Практические доклады:  использовании функциональных языков программирования в продакшене, истории успеха.

Теоретические доклады: теория языков программирования, математика, программирование для программирования, новые возможности функциональных языков программирования.

Среди спикеров:

  • Venkat Subramaniam @venkat_s
  • Christoph Hegemann @kritzcreek
  • Renzo Borgatti @reborg
  • Vagif Abilov @ooobject
  • Antonio Monteiro @_anmonteiro

- и многие другие. Больше информации о спикерах и содержании докладов на сайте >>  https://fby.by/!

Билеты:

  • Scala Night + Основной  день конференции f(by) => 249 BYN
  • Основной день конференции f(by) => 199 BYN

f(by) организована SPACE Production совместно с сообществом FuncBY. Конференция состоится в SPACE, ул. Октябрьская 16/4.

 

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