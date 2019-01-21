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Место проведения:
1 апреля 2019 года в Беларуси в силу вступит Закон «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса», который разрешит организацию и проведение азартных игр в Интернете. Какие изменения ждут рынок и как использовать их с максимальной выгодой? Это будет главной темой обсуждения на конференции.
Среди других тем докладов:
- арбитраж трафика в iGaming-нише: как запустить рекламу на оффер, какие тонкости анализа трафика и сложности при выборе оффера существуют;
- продвижение онлайн-казино с помощью контент-маркетинга: как сформировать правильную аудиторию, персонализировать контент и выбрать площадку для размещения контента;
- SEO-продвижение сайтов онлайн-гемблинга: как получить топ в поиске с помощью SEO-оптимизации;
- геймификация в сфере онлайн-гемблинга: как использовать этот метод для продвижения онлайн-казино;
- блокчейн-технология в онлайн-гемблинге: криптовалюта как способ оплаты в онлайн-казино;
- правовые аспекты регулирования игорного бизнеса: как изменится рынок онлайн-гемблинга Беларуси в связи с новым законом.
Кому конференция будет интересна
Главная задача Minsk iGaming Affiliate Conference – дать участникам практическую пользу. Здесь аффилиаты смогут найти выгодные предложения о сотрудничестве с партнерскими программами и узнают о новых тенденциях на рынке. Операторы рассмотрят новые пути продвижения площадок, веб-мастера научатся еще эффективнее монетизировать веб-сайты, а SEO-специалисты узнают о новинках в сфере поисковой оптимизации.
Также на конференции соберутся:
- разработчики ПО;
- игровые операторы и поставщики;
- онлайн-игровые компании (betting, casino, lottery);
- букмекерские конторы;
- рекламодатели;
- интернет-маркетологи;
- PR-, аккаунт-, баинг-менеджеры;
- игровые консультанты.
Успейте использовать промокод PR20 и получите 20% скидку.
Подробности о программе и регистрация – на сайте Minsk iGaming Affiliate Conference.
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