1 апреля 2019 года в Беларуси в силу вступит Закон «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса», который разрешит организацию и проведение азартных игр в Интернете. Какие изменения ждут рынок и как использовать их с максимальной выгодой? Это будет главной темой обсуждения на конференции.

Среди других тем докладов:

арбитраж трафика в iGaming-нише : как запустить рекламу на оффер, какие тонкости анализа трафика и сложности при выборе оффера существуют;

: как запустить рекламу на оффер, какие тонкости анализа трафика и сложности при выборе оффера существуют; продвижение онлайн-казино с помощью контент-маркетинга : как сформировать правильную аудиторию, персонализировать контент и выбрать площадку для размещения контента;

: как сформировать правильную аудиторию, персонализировать контент и выбрать площадку для размещения контента; SEO-продвижение сайтов онлайн-гемблинга: как получить топ в поиске с помощью SEO-оптимизации;

как получить топ в поиске с помощью SEO-оптимизации; геймификация в сфере онлайн-гемблинга : как использовать этот метод для продвижения онлайн-казино;

: как использовать этот метод для продвижения онлайн-казино; блокчейн-технология в онлайн-гемблинге: криптовалюта как способ оплаты в онлайн-казино;

криптовалюта как способ оплаты в онлайн-казино; правовые аспекты регулирования игорного бизнеса: как изменится рынок онлайн-гемблинга Беларуси в связи с новым законом.

Кому конференция будет интересна

Главная задача Minsk iGaming Affiliate Conference – дать участникам практическую пользу. Здесь аффилиаты смогут найти выгодные предложения о сотрудничестве с партнерскими программами и узнают о новых тенденциях на рынке. Операторы рассмотрят новые пути продвижения площадок, веб-мастера научатся еще эффективнее монетизировать веб-сайты, а SEO-специалисты узнают о новинках в сфере поисковой оптимизации.

Также на конференции соберутся:

разработчики ПО;

игровые операторы и поставщики;

онлайн-игровые компании (betting, casino, lottery);

букмекерские конторы;

рекламодатели;

интернет-маркетологи;

PR-, аккаунт-, баинг-менеджеры;

игровые консультанты.

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Подробности о программе и регистрация – на сайте Minsk iGaming Affiliate Conference.