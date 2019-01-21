Minsk iGaming Affiliate Conference

Дата проведения: 

24.04.2019

Место проведения: 

Платно

1 апреля 2019 года в Беларуси в силу вступит Закон «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса», который разрешит организацию и проведение азартных игр в Интернете. Какие изменения ждут рынок и как использовать их с максимальной выгодой? Это будет главной темой обсуждения на конференции.

Среди других тем докладов:

  • арбитраж трафика в iGaming-нише: как запустить рекламу на оффер, какие тонкости анализа трафика и сложности при выборе оффера существуют;
  • продвижение онлайн-казино с помощью контент-маркетинга: как сформировать правильную аудиторию, персонализировать контент и выбрать площадку для размещения контента;
  • SEO-продвижение сайтов онлайн-гемблинга: как получить топ в поиске с помощью SEO-оптимизации;
  • геймификация в сфере онлайн-гемблинга: как использовать этот метод для продвижения онлайн-казино;
  • блокчейн-технология в онлайн-гемблинге: криптовалюта как способ оплаты в онлайн-казино;
  • правовые аспекты регулирования игорного бизнеса: как изменится рынок онлайн-гемблинга Беларуси в связи с новым законом.

Кому конференция будет интересна

Главная задача Minsk iGaming Affiliate Conference – дать участникам практическую пользу. Здесь аффилиаты смогут найти выгодные предложения о сотрудничестве с партнерскими программами и узнают о новых тенденциях на рынке. Операторы рассмотрят новые пути продвижения площадок, веб-мастера научатся еще эффективнее монетизировать веб-сайты, а SEO-специалисты узнают о новинках в сфере поисковой оптимизации.

Также на конференции соберутся:

  • разработчики ПО;
  • игровые операторы и поставщики;
  • онлайн-игровые компании (betting, casino, lottery);
  • букмекерские конторы;
  • рекламодатели;
  • интернет-маркетологи;
  • PR-, аккаунт-, баинг-менеджеры;
  • игровые консультанты.

Успейте использовать промокод PR20 и получите 20% скидку.

Подробности о программе и регистрация – на сайте  Minsk iGaming Affiliate Conference.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!