Деловой завтрак в Минске

Деловой завтрак с Мегапланом — утренняя бизнес-встреча в центре Минска от CRM Мегаплан. Приходите, чтобы узнать ВСЁ о новом Мегаплане. Вы поймете, какие проблемы поможет решить наша обновленная CRM-система, как ее внедрить и настроить.



Приглашаем вас в четверг, 7 февраля, на деловой завтрак с Мегапланом — утреннюю бизнес-встречу в центре Минска. Это наше традиционное еженедельное обучение, только в новом формате. Приходите, чтобы узнать ВСЁ о новом Мегаплане. Вы поймете, какие проблемы поможет решить наша обновленная CRM-система, как ее внедрить и настроить.

Завтрак состоится в стильном европейском кафе Daily (м. Пушкинская). Партнеры Мегаплана поделятся профессиональными секретами и расскажут о новых инструментах, чтобы вы были в тренде и смогли сразу забрать их себе.

Специалисты расскажут о том, как Мегаплан помогает обслуживать клиентов, поделятся примерами автоматизации реального бизнеса и простыми советами для повышения вашей digital-стратегии. Клиенты Мегаплана расскажут о том, чем помогло им внедрение CRM.

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