Налоги при продаже через AppleStore и GooglePlay. Мастер-класс для руководителей

Дата проведения: 

05.03.2019

Место проведения: 

Платно

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” и юридическая компания Legaltax приглашают на мастер-класс руководителей, которые хотят понимать, как правильно работать с иностранными площадками в ПВТ.

На мастер-классе расскажем про:

  • Работу со Steam, Apple Store и Google Play.
  • Особенности монетизации за счет рекламы и продаж.
  • Нюансы для резидентов ПВТ.
  • Использование белорусскими разработчиками иностранных компаний - остался ли смысл после ПВТ 2.0,
  • Применение льготных режимов IP Box к GameDev компаниям на Кипре.

Стоимость: 15 BYN.
Купить билет.

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