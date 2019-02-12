Налоги при продаже через AppleStore и GooglePlay. Мастер-класс для руководителей

Дата проведения:
05.03.2019
Место проведения:
Платно
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Стоимость: 15 BYN.
Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” и юридическая компания Legaltax приглашают на мастер-класс руководителей, которые хотят понимать, как правильно работать с иностранными площадками в ПВТ.
На мастер-классе расскажем про:
- Работу со Steam, Apple Store и Google Play.
- Особенности монетизации за счет рекламы и продаж.
- Нюансы для резидентов ПВТ.
- Использование белорусскими разработчиками иностранных компаний - остался ли смысл после ПВТ 2.0,
- Применение льготных режимов IP Box к GameDev компаниям на Кипре.
Стоимость: 15 BYN.
Купить билет.
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