Налоги при продаже через AppleStore и GooglePlay. Мастер-класс для руководителей

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” и юридическая компания Legaltax приглашают на мастер-класс руководителей, которые хотят понимать, как правильно работать с иностранными площадками в ПВТ.

На мастер-классе расскажем про:

Работу со Steam, Apple Store и Google Play.

Особенности монетизации за счет рекламы и продаж.

Нюансы для резидентов ПВТ.

Использование белорусскими разработчиками иностранных компаний - остался ли смысл после ПВТ 2.0,

Применение льготных режимов IP Box к GameDev компаниям на Кипре.

Стоимость: 15 BYN.

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