25 февраля с 10:00 до 11:00 (UTC+3) пройдет вебинар «BPM: От стратегии к операционному совершенству», организованный компанией Террасофт, лидером на отечественном рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, при поддержке Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia).

За 60 минут вы узнаете, как повысить операционную эффективность предприятия и продуктивность сотрудников путем оптимизации бизнес-процессов. Спикеры расскажут о подходах и инструментах, которые позволяют ускорить процессы, выстроить системную работу всех подразделений организации и оценить эффективность реализации внутренних проектов по улучшению процессов.

Ключевые вопросы вебинара:

роль BPM в структуре управления компанией;

управление кросс-функциональными бизнес-процессами;

инструменты построения процессов и обзор самых используемых нотаций;

процессный офис как ключевой элемент системного управления компанией;

оценка эффективности реализации внутренних проектов по улучшению процессов;

BPM-система как средство ускорения процессов и повышения продуктивности сотрудников;

практика использования интеллектуальных технологий для улучшения результатов процесса;

преимущества единой экосистемы для специалистов в сфере управления бизнес-процессами.

Своей экспертизой и опытом поделятся вице-президент ABPMP Russia Андрей Коптелов, за плечами которого — более 50 успешных проектов по улучшению бизнес-процессов в крупнейших организациях России, и Юлия Старун, директор проектного офиса Террасофт.

Узнать больше и зарегистрироваться для участия в вебинаре можно на сайте Террасофт: https://bit.ly/2ti7Xpt