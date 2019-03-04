27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях.

5 причин прийти на Party Hard:

Опытные спикеры-практики

Возможность для качественного нетворкинга

Насыщенная программа конференции

Получить мотивацию, знания и новые идеи

Стать частью сообщества профессионалов​​

Для кого эта конференция:

IT-специалисты, инженеры, разработчики

Собственники малого и среднего бизнеса

Инвесторы

Вход бесплатный, регистрация обязательна!

Узнать о том, как прошла конференция PARTY HARD в прошлом году, можно здесь.

Организатором выступает старейший белорусский IT-портал KV.by.