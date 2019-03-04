Дата проведения:
27.04.2019
Место проведения:
Бесплатно
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27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях.
5 причин прийти на Party Hard:
- Опытные спикеры-практики
- Возможность для качественного нетворкинга
- Насыщенная программа конференции
- Получить мотивацию, знания и новые идеи
- Стать частью сообщества профессионалов
Для кого эта конференция:
- IT-специалисты, инженеры, разработчики
- Собственники малого и среднего бизнеса
- Инвесторы
Вход бесплатный, регистрация обязательна!
Узнать о том, как прошла конференция PARTY HARD в прошлом году, можно здесь.
Организатором выступает старейший белорусский IT-портал KV.by.
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