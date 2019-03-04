PARTY HARD 2019

Дата проведения: 

27.04.2019

Место проведения: 

Бесплатно

27 апреля в культурном хабе ОК 16 пройдет Party Hard 2019. Это крупнейшая в Беларуси ежегодная международная конференция о новинках в hardware, software, IoT и cloud-технологиях.

5 причин прийти на Party Hard:

  • Опытные спикеры-практики
  • Возможность для качественного нетворкинга
  • Насыщенная программа конференции
  • Получить мотивацию, знания и новые идеи 
  • Стать частью сообщества профессионалов​​

Для кого эта конференция:

  • IT-специалисты, инженеры, разработчики
  • Собственники малого и среднего бизнеса
  • Инвесторы

Вход бесплатный, регистрация обязательна!

Узнать о том, как прошла конференция PARTY HARD в прошлом году, можно здесь.

Организатором выступает старейший белорусский IT-портал KV.by.

 

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