20 марта в столичном Minsk Marriott Hotel пройдет V ежегодная технологическая конференция InTech-2019 «Инновации в технологиях».

В этом году конференция посвящена обсуждению ключевых ИТ-трендов ближайших лет, новейших ИТ-технологий, наиболее перспективных для развития бизнеса Беларуси.

Почему стоит посетить InTech-2019?

Услышите реальные кейсы и советы от представителей мировых ИТ-компаний

Получите рабочие инструменты и стратегии для своего бизнеса

Разберетесь в новых ИТ-трендах и перспективах их применения

Познакомитесь с известными экспертами, основателями крупных ИТ-компаний

Зарядитесь новыми идеями для вашего бизнеса

Представители мировых ИТ-компаний – VMware, Veeam, Лаборатория Касперского, ESET, Fudo Security, Check Point и др. – расскажут об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.

15+ спикеров

20+ докладов

В I части конференции – Talk Session «What's next fot IT» – состоится обсуждение перспектив цифровой трансформации бизнеса.

Во II части будут идти 3 параллельных тематических сессии:

DIGITAL TRANSFORMATION (Big Data/Мобильные сервисы/IoT/Artificial intelligence)

CLOUD (Machine learning/Облачные платформы/Инфраструктурные Решения/Облачные приложения)

SECURITY (Комплексная защита сети/Защита от направленных атак/Защита инфраструктуры)

Перейти на сайт InTech-20019

Дата и время: 20 марта, 09.30 – 15.30

Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20.

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Подробная программа и ссылка на регистрацию: http://bit.ly/intech_kvby