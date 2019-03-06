Дата проведения:
Место проведения:
20 марта в столичном Minsk Marriott Hotel пройдет V ежегодная технологическая конференция InTech-2019 «Инновации в технологиях».
В этом году конференция посвящена обсуждению ключевых ИТ-трендов ближайших лет, новейших ИТ-технологий, наиболее перспективных для развития бизнеса Беларуси.
Почему стоит посетить InTech-2019?
- Услышите реальные кейсы и советы от представителей мировых ИТ-компаний
- Получите рабочие инструменты и стратегии для своего бизнеса
- Разберетесь в новых ИТ-трендах и перспективах их применения
- Познакомитесь с известными экспертами, основателями крупных ИТ-компаний
- Зарядитесь новыми идеями для вашего бизнеса
Представители мировых ИТ-компаний – VMware, Veeam, Лаборатория Касперского, ESET, Fudo Security, Check Point и др. – расскажут об основных стратегически-важных для развития бизнеса инновационных технологиях на ближайшие годы.
15+ спикеров
20+ докладов
В I части конференции – Talk Session «What's next fot IT» – состоится обсуждение перспектив цифровой трансформации бизнеса.
Во II части будут идти 3 параллельных тематических сессии:
- DIGITAL TRANSFORMATION (Big Data/Мобильные сервисы/IoT/Artificial intelligence)
- CLOUD (Machine learning/Облачные платформы/Инфраструктурные Решения/Облачные приложения)
- SECURITY (Комплексная защита сети/Защита от направленных атак/Защита инфраструктуры)
Дата и время: 20 марта, 09.30 – 15.30
Место проведения: Minsk Marriott Hotel, пр. Победителей, 20.
Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.
Подробная программа и ссылка на регистрацию: http://bit.ly/intech_kvby
Горячие темы