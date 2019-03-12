12 апреля 2019 г. пиарщиков и маркетологов, интересующихся инновациями в коммуникациях и желающих прокачать свои навыки, приглашают отправиться в космическое путешествие по галактике PR. В День космонавтики в Москве пройдет четвертая Fresh Russian Communications Conference 2019. Старт намечен на 10 утра, в распоряжении гостей в этом году будут два космических корабля (потока) – В2В и В2С. Конференция пройдет в 4 форматах: участников ждут лектории, кейсориумы, круглые столы и практикумы.

Лекции (10:00 – 12:00)

Первая часть путешествия – лекторий: участники конференции получат теоретические сведения, которые пригодятся им при самостоятельном исследовании PR-галактики.

В2В-поток:

Анна Лебедева , руководитель отдела Growth Marketing компании SEMrush, расскажет о Digital PR 360.

, руководитель отдела Growth Marketing компании SEMrush, расскажет о Digital PR 360. PR-консультант Дина Мостовая расскажет об особенностях международном PR, сделав акцент на питчинге.

расскажет об особенностях международном PR, сделав акцент на питчинге. Леонид Хомерики , генеральный директор коммуникационного агентства PRCompany, объяснит, как можно использовать корпоративные медиа как кузницу контента.

, генеральный директор коммуникационного агентства PRCompany, объяснит, как можно использовать корпоративные медиа как кузницу контента. Ольга Канаева, эксперт по PR и GR ООО «Нефтехимическая транспортная компания», совместного предприятия ПАО «Сибур Холдинг» и АО «СГ-Транс», расскажет о PR и корпоративных коммуникациях компании при трансформации крупного бизнеса.

B2C-поток:

Андрей Барковский , PR-директор Avito, выступит с темой: «Антикризисные коммуникации vs закон Мёрфи». Почему кризис обязательно случится и как с этим жить?»

, PR-директор Avito, выступит с темой: «Антикризисные коммуникации vs закон Мёрфи». Почему кризис обязательно случится и как с этим жить?» Михаил Умаров , управляющий партнер креативного агентства Comunica, расскажет об особенностях работы с инфлюенсерами.

, управляющий партнер креативного агентства Comunica, расскажет об особенностях работы с инфлюенсерами. Сергей Стукалов , руководитель поддержки клиентов в соцмедиа Билайн. В рамках его выступления будет затронута ключевая проблема современного PR: роботы против людей. Как управлять репутацией в соцмедиа?

, руководитель поддержки клиентов в соцмедиа Билайн. В рамках его выступления будет затронута ключевая проблема современного PR: роботы против людей. Как управлять репутацией в соцмедиа? Мария Меркулова, обозреватель радио Sputnik, расскажет об особенностях коммуникаций в радиоэфире: ток-шоу как средство интерпретации и подачи новостей; провокация как неотъемлемое средство воздействия на слушателя; аналитика против пропаганды.

Кейсы (12:00 – 13:00)

Во второй части космического путешествия участники смогут познакомиться с кейсами практиков космических коммуникаций, которые уже исследовали самые потаенные уголки PR-галактики.

B2B-поток:

Алёна Кольцова , директор по корпоративным коммуникациям Анджелини Фарма Рус. Она знает всё об интегрированных коммуникациях и готова объяснить, почему один в поле не воин.

, директор по корпоративным коммуникациям Анджелини Фарма Рус. Она знает всё об интегрированных коммуникациях и готова объяснить, почему один в поле не воин. Светлана Хисматова, руководитель проекта Газпромбанк Лизинг, поможет избежать ошибок при организации лучшего мероприятия в любой сфере.

В2С-поток:

Егор Степанцев , начальник отдела развития электронных каналов коммуникации Промсвязьбанка, расскажет о своем опыте создания блога компании, позволяющего рассказывать о бизнесе интересно, генерируя по-настоящему звездные истории.

, начальник отдела развития электронных каналов коммуникации Промсвязьбанка, расскажет о своем опыте создания блога компании, позволяющего рассказывать о бизнесе интересно, генерируя по-настоящему звездные истории. Александра Калачёва, директор агентства событийного маркетинга People need people, поделится историей успеха, как при помощи краудфандинга привлекать средства на реализацию своих проектов.

Круглые столы (14:00 – 17:00)

За круглым столом эксперты обсудят общие для всей отрасли задачи повышения эффективности коммуникаций в эпоху противостояния традиционных и digital-инструментов.

В2В-поток:

Под руководством Дарьи Керценбаум , вице-президента по корпоративным коммуникациям ABBYY Group, участники круглого стола обсудят PR -стратегию в B 2 B в эпоху digital . В дискуссии примут участие: Ольга Емельянова , менеджер по коммуникациям Grundfos; Анна Малыгина , PR-специалист Diasoft; Ксения Рабинович , продуктовый PR-менеджер BIOCAD; Дарья Зарубина , исполнительный директор Bionika Digital; Дмитрий Бобков, директор департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети».

, вице-президента по корпоративным коммуникациям ABBYY Group, участники круглого стола обсудят В дискуссии примут участие: , менеджер по коммуникациям Grundfos; , PR-специалист Diasoft; , продуктовый PR-менеджер BIOCAD; , исполнительный директор Bionika Digital; директор департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети». Анастасия Полонская, пресс-секретарь CEO QIWI, основатель event-студии Brave Mind Education, соберет экспертов за круглым столом, посвященным клиентским мероприятиям в B2B. Участие в нем примут: Светлана Хисматова, руководитель проекта Газпромбанк Лизинг; Яна Харитонова, менеджер по маркетингу компании «Октава»; Александра Бурцева, координатор по маркетингу, отдел пищевой безопасности компании 3М Russia; Лидия Капитанова, руководитель отдела маркетинга в SHL Russia&CIS; Юлия Битюцкая, основатель сообщества организаторов мероприятий «Ларчик».

В2С-поток:

Основатель Московской школы PR Татьяна Яковлева, поднимет тему трансформации PR-стратегий в B2C в эпоху digital. За круглым столом соберутся: Дина Павлова, генеральный директор агентства AGENDA; Юлия Магась, PR-директор EPICSTARS-сервис для автоматизации работы с блогерами; Егор Степанцов, начальник отдела развития электронных каналов коммуникации Промсвязьбанк; Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям АО «Издательство «Просвещение».

Репутационный аудит как инструмент оценки и планирования коммуникационной стратегии компании обсудят участники еще одного круглого стола под руководством Ольги Нещадиной, и.о. директора департамента качественных исследований MAGRAM Market Research. В дискуссии примут участие: Ася Левадная, управляющий директор группы «Коммуникатор»; Павел Ким, партнер консалтингового агентства EmCo; Наталья Корнеева, маркетолог-аналитик компании НПФ «Поток Интер».

Практикумы (18:00 – 19:00)

В последней части конференции участники смогут принять участие в практических мастер-классах под руководством опытных специалистов.

Ольга Бондарева , основатель агентства В2В-маркетинга Digital Power и ex. руководитель по социальным сетям в Центральной и Восточной Европе компании Microsoft, проведет для практикум « Social selling – лидогенерация через общение в соцсетях».

, основатель агентства В2В-маркетинга Digital Power и ex. руководитель по социальным сетям в Центральной и Восточной Европе компании Microsoft, проведет для практикум В это же время для В2С-потока Александра Жирновская, руководитель центра по связям с индустрией Московской Школы Коммуникаций MACS, расскажет о микс-форматах и инструментах вовлечения участников деловых событий.

На протяжении всего путешествия участников межгалактической конференции будут сопровождать экскурсоводы, практикующие PR и маркетинговые коммуникации в B2B и B2C. На корабле В2В руководить космическим путешествием будет Ксения Алексеева, управляющий партнер агентства Fresh Russian Communications. Пассажиров В2С-лайнера будет сопровождать Кристина Мацак, менеджер проектов агентства Fresh Russian Communications.

Разделение на два потока не ограничивает пассажиров в их постижении силы космического PR. Перемещение между залами разрешается и приветствуется. Кроме того, все участники межгалактической конференции смогут узнать, что происходило на борту другого корабля благодаря видео-записям, которые они получат после мероприятия.

Конференция пройдет 12 апреля с 10:00 до 19:00 в AZIMUT Отель Смоленская по адресу: г. Москва, Смоленская улица 8, этаж 3.

Услуга бронирования билетов и экскурсионная программа доступны на сайте https://msk.frc-conf.com и на https://frc-conf.timepad.ru/event/884902/.

Стоимость билетов – от 12 000 до 20 000 рублей. В продаже только 150 билетов. До 15 марта билеты можно приобрести со скидками.

Контакты организатора: +7 499 270 60 41, moscow@frc-conf.com

Страница мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/334797677367282/