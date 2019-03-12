Дата проведения:
Место проведения:
12 апреля 2019 г. пиарщиков и маркетологов, интересующихся инновациями в коммуникациях и желающих прокачать свои навыки, приглашают отправиться в космическое путешествие по галактике PR. В День космонавтики в Москве пройдет четвертая Fresh Russian Communications Conference 2019. Старт намечен на 10 утра, в распоряжении гостей в этом году будут два космических корабля (потока) – В2В и В2С. Конференция пройдет в 4 форматах: участников ждут лектории, кейсориумы, круглые столы и практикумы.
Лекции (10:00 – 12:00)
Первая часть путешествия – лекторий: участники конференции получат теоретические сведения, которые пригодятся им при самостоятельном исследовании PR-галактики.
В2В-поток:
- Анна Лебедева, руководитель отдела Growth Marketing компании SEMrush, расскажет о Digital PR 360.
- PR-консультант Дина Мостовая расскажет об особенностях международном PR, сделав акцент на питчинге.
- Леонид Хомерики, генеральный директор коммуникационного агентства PRCompany, объяснит, как можно использовать корпоративные медиа как кузницу контента.
- Ольга Канаева, эксперт по PR и GR ООО «Нефтехимическая транспортная компания», совместного предприятия ПАО «Сибур Холдинг» и АО «СГ-Транс», расскажет о PR и корпоративных коммуникациях компании при трансформации крупного бизнеса.
B2C-поток:
- Андрей Барковский, PR-директор Avito, выступит с темой: «Антикризисные коммуникации vs закон Мёрфи». Почему кризис обязательно случится и как с этим жить?»
- Михаил Умаров, управляющий партнер креативного агентства Comunica, расскажет об особенностях работы с инфлюенсерами.
- Сергей Стукалов, руководитель поддержки клиентов в соцмедиа Билайн. В рамках его выступления будет затронута ключевая проблема современного PR: роботы против людей. Как управлять репутацией в соцмедиа?
- Мария Меркулова, обозреватель радио Sputnik, расскажет об особенностях коммуникаций в радиоэфире: ток-шоу как средство интерпретации и подачи новостей; провокация как неотъемлемое средство воздействия на слушателя; аналитика против пропаганды.
Кейсы (12:00 – 13:00)
Во второй части космического путешествия участники смогут познакомиться с кейсами практиков космических коммуникаций, которые уже исследовали самые потаенные уголки PR-галактики.
B2B-поток:
- Алёна Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям Анджелини Фарма Рус. Она знает всё об интегрированных коммуникациях и готова объяснить, почему один в поле не воин.
- Светлана Хисматова, руководитель проекта Газпромбанк Лизинг, поможет избежать ошибок при организации лучшего мероприятия в любой сфере.
В2С-поток:
- Егор Степанцев, начальник отдела развития электронных каналов коммуникации Промсвязьбанка, расскажет о своем опыте создания блога компании, позволяющего рассказывать о бизнесе интересно, генерируя по-настоящему звездные истории.
- Александра Калачёва, директор агентства событийного маркетинга People need people, поделится историей успеха, как при помощи краудфандинга привлекать средства на реализацию своих проектов.
Круглые столы (14:00 – 17:00)
За круглым столом эксперты обсудят общие для всей отрасли задачи повышения эффективности коммуникаций в эпоху противостояния традиционных и digital-инструментов.
В2В-поток:
- Под руководством Дарьи Керценбаум, вице-президента по корпоративным коммуникациям ABBYY Group, участники круглого стола обсудят PR-стратегию в B2B в эпоху digital. В дискуссии примут участие: Ольга Емельянова, менеджер по коммуникациям Grundfos; Анна Малыгина, PR-специалист Diasoft; Ксения Рабинович, продуктовый PR-менеджер BIOCAD; Дарья Зарубина, исполнительный директор Bionika Digital; Дмитрий Бобков, директор департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети».
- Анастасия Полонская, пресс-секретарь CEO QIWI, основатель event-студии Brave Mind Education, соберет экспертов за круглым столом, посвященным клиентским мероприятиям в B2B. Участие в нем примут: Светлана Хисматова, руководитель проекта Газпромбанк Лизинг; Яна Харитонова, менеджер по маркетингу компании «Октава»; Александра Бурцева, координатор по маркетингу, отдел пищевой безопасности компании 3М Russia; Лидия Капитанова, руководитель отдела маркетинга в SHL Russia&CIS; Юлия Битюцкая, основатель сообщества организаторов мероприятий «Ларчик».
В2С-поток:
- Основатель Московской школы PR Татьяна Яковлева, поднимет тему трансформации PR-стратегий в B2C в эпоху digital. За круглым столом соберутся: Дина Павлова, генеральный директор агентства AGENDA; Юлия Магась, PR-директор EPICSTARS-сервис для автоматизации работы с блогерами; Егор Степанцов, начальник отдела развития электронных каналов коммуникации Промсвязьбанк; Кристина Колесникова, директор по внешним коммуникациям АО «Издательство «Просвещение».
- Репутационный аудит как инструмент оценки и планирования коммуникационной стратегии компании обсудят участники еще одного круглого стола под руководством Ольги Нещадиной, и.о. директора департамента качественных исследований MAGRAM Market Research. В дискуссии примут участие: Ася Левадная, управляющий директор группы «Коммуникатор»; Павел Ким, партнер консалтингового агентства EmCo; Наталья Корнеева, маркетолог-аналитик компании НПФ «Поток Интер».
Практикумы (18:00 – 19:00)
В последней части конференции участники смогут принять участие в практических мастер-классах под руководством опытных специалистов.
- Ольга Бондарева, основатель агентства В2В-маркетинга Digital Power и ex. руководитель по социальным сетям в Центральной и Восточной Европе компании Microsoft, проведет для практикум «Social selling – лидогенерация через общение в соцсетях».
- В это же время для В2С-потока Александра Жирновская, руководитель центра по связям с индустрией Московской Школы Коммуникаций MACS, расскажет о микс-форматах и инструментах вовлечения участников деловых событий.
На протяжении всего путешествия участников межгалактической конференции будут сопровождать экскурсоводы, практикующие PR и маркетинговые коммуникации в B2B и B2C. На корабле В2В руководить космическим путешествием будет Ксения Алексеева, управляющий партнер агентства Fresh Russian Communications. Пассажиров В2С-лайнера будет сопровождать Кристина Мацак, менеджер проектов агентства Fresh Russian Communications.
Разделение на два потока не ограничивает пассажиров в их постижении силы космического PR. Перемещение между залами разрешается и приветствуется. Кроме того, все участники межгалактической конференции смогут узнать, что происходило на борту другого корабля благодаря видео-записям, которые они получат после мероприятия.
Конференция пройдет 12 апреля с 10:00 до 19:00 в AZIMUT Отель Смоленская по адресу: г. Москва, Смоленская улица 8, этаж 3.
Услуга бронирования билетов и экскурсионная программа доступны на сайте https://msk.frc-conf.com и на https://frc-conf.timepad.ru/event/884902/.
Стоимость билетов – от 12 000 до 20 000 рублей. В продаже только 150 билетов. До 15 марта билеты можно приобрести со скидками.
Контакты организатора: +7 499 270 60 41, moscow@frc-conf.com
Страница мероприятия в Facebook: https://www.facebook.com/events/334797677367282/
Горячие темы