Event Marketing Conference

Дата проведения: 

06.04.2019

Место проведения: 

Платно

Event Marketing Conference 6 апреля обещает научить мастерству проведения мероприятий. Топовые спикеры из ивент индустрии поделятся своими кейсами, лайфхаками и секретами.

Спикеры конференции: 

ДЕНИС ТРУСИЛО. Креативный директор Pocket Rocket, режиссер, основатель FSP FESTIVAL.

Тема: Креатив в ивентинге. Как креатив помогает спонсорам, собирает аудиторию и приносит прибыль организатору. Кейс-истории на примере FSP FESTIVAL, EMERGE, HAVANA CLUB SUMMER PARTY. 

ИГОРЬ КОЛЬЧЕНКО. Директор пиар агентства «Сетте».

Тема: Продвижение с нуля. Как начинались A-Fest, Минский полумарафон, Тбилисоба, Большой британский фестиваль и #Пронебо. Кейсы пиар-студии Sette 

ИЯ КОЛОМЕНЦЕВА. Директор TERRA GROUP Special Projects.

Тема: «Ивент для внешнего бренда: 3 проекта в 1» 

АНДРЕЙ ЭЗЕРИН. PR-директор агентства EZERIN.COM

Тема: Как сделать СМИ партнерами вашего события/кейсы разных лет агентства EZERIN COM по взаимодействию с прессой. Коммуникационный консультант Андрей Эзерин. 

МИЛА КОТКА. Создатель и продюсер первого в Минске фестиваля стрит-арта Vulica Brasil

Тема: Как мобилизировать пол-Минска на создание стрит-арта и улучшение города. Как привести Бразилию в Беларусь. Опыт организации международного двухнедельного фестиваля. 

АНАСТАСИЯ ЗМИТРОВИЧ-КЛЕПАЦКАЯ. Начальник службы планирования и маркетинга "Новое радио".

Тема: Как выбрать информационного партнера и использовать его по максимуму.  

СТАНИСЛАВ АГИНСКИЙ. Организатор фестиваля «Гастрофест», «Песочница»

Тема: Республиканский фестиваль Гастрофест в 5 регионах и столице за 0$ стартового капитала: практика, Минск vs регионы и планы на будущее!

ХЭДЛАЙНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1) Создатели масштабной выставки, объединяющей все возможные субкультуры города, одного из крупнейших фестивалей Москвы FACES&LACES (РФ): 

ДМИТРИЙ ОСКЕС 

Пионер уличной культуры России, дизайнер, куратор, соорганизатор и идеолог интерактивного выставочного проекта и оупен-эйра FACES&LACES.

ЮРИЙ СУББОТИН

Директор по развитию выставки и креативной студии FACES&LACES. 
Тема: "Как организовать масштабное субкультурное событие в России. История развития FACES&LACES – самой крупной выставки, посвященной уличной культуре и моде".  

2) Организаторы крупнейшего в России фестиваля еды, проходящего более чем в 10 городах и собирающего на своей площадке десятки тысяч людей "О, да! Еда! (РФ) 

НИНА ФИЛИМОНОВА 
Директор "Аврора. Современные культурные инициативы", г.Санкт-Петербург

АЛЕКСАНДР НОВИКОВ 
Директор по развитию "Аврора. Современные культурные инициативы", г. Санкт-Петербург 
Тема: "Сытый ивентщик или как организовать самый большой гастро фестиваль». 

На какие вопросы отвечает конференция:

            •           Командообразование:

Сколько человек должно быть в команде для того или иного мероприятия. 
Кто должен быть в команде. 
Как работать с подрядчиками 
Как работать с волонтерами

            •           PR и продвижение ивентов

Как создать эффективную рекламную кампанию для мероприятия 
Как определить свою ЦА и заставить ее быть твоими фанатами 
Как заставить несколько тысяч людей придти к вам 
Как распределить бюджет на продвижение 
Как общаться со СМИ

            •           Управление финансами

Как считать бюджет и зарабатывать на мероприятиях 
Как находить и что предлагать партнерам 
Как рассчитывать количество людей 
Как рассчитывать риски

            •           Как креатив приносит деньги

Как создавать креативные концепции 
Как генерировать интересный уникальный контент 
Как создавать инфоповоды

            •           Согласование и контент

Как и когда согласовывать мероприятие 
Сколько нужно времени на подготовку 
Как правильно выбрать площадку 
Как спрогнозировать количество гостей 

Мероприятие пройдет с 10.00 до 22.00. Билет включает все выступления, кофе, вечернее авто-пати и нетворкинг для всех участников и спикеров. 

Приобрести билеты и посмотреть всю программу можно тут: eventminsk.by ( возможен наличный расчет по карте, через ерип, безналичный расчет для юридических лиц).

Вопросы и предложения info@twoday.by

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