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Event Marketing Conference 6 апреля обещает научить мастерству проведения мероприятий. Топовые спикеры из ивент индустрии поделятся своими кейсами, лайфхаками и секретами.
Спикеры конференции:
ДЕНИС ТРУСИЛО. Креативный директор Pocket Rocket, режиссер, основатель FSP FESTIVAL.
Тема: Креатив в ивентинге. Как креатив помогает спонсорам, собирает аудиторию и приносит прибыль организатору. Кейс-истории на примере FSP FESTIVAL, EMERGE, HAVANA CLUB SUMMER PARTY.
ИГОРЬ КОЛЬЧЕНКО. Директор пиар агентства «Сетте».
Тема: Продвижение с нуля. Как начинались A-Fest, Минский полумарафон, Тбилисоба, Большой британский фестиваль и #Пронебо. Кейсы пиар-студии Sette
ИЯ КОЛОМЕНЦЕВА. Директор TERRA GROUP Special Projects.
Тема: «Ивент для внешнего бренда: 3 проекта в 1»
АНДРЕЙ ЭЗЕРИН. PR-директор агентства EZERIN.COM
Тема: Как сделать СМИ партнерами вашего события/кейсы разных лет агентства EZERIN COM по взаимодействию с прессой. Коммуникационный консультант Андрей Эзерин.
МИЛА КОТКА. Создатель и продюсер первого в Минске фестиваля стрит-арта Vulica Brasil
Тема: Как мобилизировать пол-Минска на создание стрит-арта и улучшение города. Как привести Бразилию в Беларусь. Опыт организации международного двухнедельного фестиваля.
АНАСТАСИЯ ЗМИТРОВИЧ-КЛЕПАЦКАЯ. Начальник службы планирования и маркетинга "Новое радио".
Тема: Как выбрать информационного партнера и использовать его по максимуму.
СТАНИСЛАВ АГИНСКИЙ. Организатор фестиваля «Гастрофест», «Песочница»
Тема: Республиканский фестиваль Гастрофест в 5 регионах и столице за 0$ стартового капитала: практика, Минск vs регионы и планы на будущее!
ХЭДЛАЙНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1) Создатели масштабной выставки, объединяющей все возможные субкультуры города, одного из крупнейших фестивалей Москвы FACES&LACES (РФ):
ДМИТРИЙ ОСКЕС
Пионер уличной культуры России, дизайнер, куратор, соорганизатор и идеолог интерактивного выставочного проекта и оупен-эйра FACES&LACES.
ЮРИЙ СУББОТИН
Директор по развитию выставки и креативной студии FACES&LACES.
Тема: "Как организовать масштабное субкультурное событие в России. История развития FACES&LACES – самой крупной выставки, посвященной уличной культуре и моде".
2) Организаторы крупнейшего в России фестиваля еды, проходящего более чем в 10 городах и собирающего на своей площадке десятки тысяч людей "О, да! Еда! (РФ)
НИНА ФИЛИМОНОВА
Директор "Аврора. Современные культурные инициативы", г.Санкт-Петербург
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ
Директор по развитию "Аврора. Современные культурные инициативы", г. Санкт-Петербург
Тема: "Сытый ивентщик или как организовать самый большой гастро фестиваль».
На какие вопросы отвечает конференция:
• Командообразование:
Сколько человек должно быть в команде для того или иного мероприятия.
Кто должен быть в команде.
Как работать с подрядчиками
Как работать с волонтерами
• PR и продвижение ивентов
Как создать эффективную рекламную кампанию для мероприятия
Как определить свою ЦА и заставить ее быть твоими фанатами
Как заставить несколько тысяч людей придти к вам
Как распределить бюджет на продвижение
Как общаться со СМИ
• Управление финансами
Как считать бюджет и зарабатывать на мероприятиях
Как находить и что предлагать партнерам
Как рассчитывать количество людей
Как рассчитывать риски
• Как креатив приносит деньги
Как создавать креативные концепции
Как генерировать интересный уникальный контент
Как создавать инфоповоды
• Согласование и контент
Как и когда согласовывать мероприятие
Сколько нужно времени на подготовку
Как правильно выбрать площадку
Как спрогнозировать количество гостей
Мероприятие пройдет с 10.00 до 22.00. Билет включает все выступления, кофе, вечернее авто-пати и нетворкинг для всех участников и спикеров.
Приобрести билеты и посмотреть всю программу можно тут: eventminsk.by ( возможен наличный расчет по карте, через ерип, безналичный расчет для юридических лиц).
Вопросы и предложения info@twoday.by
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