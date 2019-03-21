Семинар компании MSC Software

Компания MSC Software приглашает на семинар "Повышение эффективности и оптимизация технологических процессов сварки, формования и 3D печати на основе современного комплекса компьютерного моделирования Simufact" который пройдет в рамках выставки Металлообрботка 2019, г. Минск 26 марта с 14:00 до 15:00.

В программе семинара:

Simufact Forming - компьютерное моделирование процессов обработки металлов давлением и термообработки

Simufact Welding - комплексное решение для компьютерного моделирования и оптимизации процесса сварки

Simufact Additive - инновационное программное решение для моделирования аддитивных технологий – процесса печати на 3D принтерах деталей из металлов

Докладчик: Князев Эдуард Юрьевич, руководитель технического отдела MSC Software RUS

Кроме того приглашаем посетить стенд нашего бизнес-партнера, компании АТОН Инжиниринг, где будут находиться и представители московского офиса MSC Software. Номер стенда - D13. Здесь можно получить консультации по программным комплексам MSC Software, ответы на интересующие вопросы, а также в режиме реального времени ознакомиться с работой систем Simufact.