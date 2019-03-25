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9 апреля в Минске пройдет конференция «Трансформация ИБ: ключевые инструменты защиты от внутренних угроз». Эксперты и практики расскажут о новых трендах в борьбе с рисками по вине человеческого фактора на примере реальных кейсов. Организатором выступает компания LibraSoft – белорусский разработчик систем защиты от утечек информации.
На фоне недавнего принятия Концепции информационной безопасности Республики Беларусь, в которой защите информации отводится серьезное место, мероприятие особенно актуально.
Спикеры представят новые решения в области информационной, экономической и кибербезопасности, а также обсудят, почему падает эффективность защиты с помощью традиционных методов. Эксперты по шагам восстановят ход расследований реальных кейсов на примере информации, полученной из специализированного защитного ПО – DLP- и SIEM-систем.
"64% компаний в странах СНГ фиксируют утечки информации, в отдельных отраслях число пострадавших приближается к 85-90%. Из бизнеса и госорганов утекает финансово значимая информация, а также персональные данные клиентов и сотрудников. Это в трети случаев ведет к прямому финансовому ущербу, и чаще всего причина инцидентов – внутренний фактор (ошибки персонала или его злонамеренные действия), а не внешние атаки. Для эффективной защиты бизнеса очень важен обмен опытом, поэтому мы делаем мероприятие максимально практикоориентированным", – рассказывает Виктор Ивановский, генеральный директор LibraSoft.
Тезисы обсуждения:
- Направления защиты данных: внешний вектор и внутренние угрозы.
- Современные угрозы безопасности, программные решения для борьбы с ними.
- Проблемы ИБ: почему падает эффективность защиты?
- Взгляд экспертов LibraSoft на будущее защитных решений.
- Информационная безопасность на языке бизнеса: 3 главных довода для собственника, чтобы начать строить защиту прямо сейчас.
Участие в конференции бесплатно. Число мест ограничено. Необходима регистрация.
Дата и время проведения: 9 апреля 2019 г., 14:00
Место проведения: отель «Виктория», г. Минск, пр. Победителей, 59, конгресс-холл
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