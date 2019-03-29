IT-конференция «Стачка-2019»

Главное весеннее IT-событие Поволжья, VIII международная конференция «Стачка», пройдет 26-27 апреля в Ульяновске в действующем музее советской истории — Ленинском мемориале.

На «Стачку» приедут свыше 5000 гостей. Выступления пройдут на 12 параллельных потоках по четырем основным направлениям: «Разработка», «Диджитал», «Тренды», «Карьера и образование». За два дня свои доклады представят более 200 спикеров из разных регионов России и стран зарубежья.

В числе участников конференции — директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко, глава лаборатории искусственного интеллекта в разработке игр Joseph Brown из Университета Иннополис, руководитель службы поддержки пользователей и партнёров «Яндекс.Дзен» Александр Соболь, директор по развитию «Пикабу» Всеволод Киров, директор по развитию «Лайфхакера» Родион Скрябин, руководитель разработки платформ видео и ленты «Одноклассников» Александр Тоболь, руководитель команды разработчиков «Яндекса» Алексей Миловидов, руководитель отдела тестирования «Лаборатории Касперского» Антон Киселев, а также один из создателей прообраза интернета в России Вячеслав Алексейчик.

«Стачка-2019» — это конференция про будущее. IT на пороге качественных изменений, а потому возникают вопросы:

Что будет дальше с «цифровым пролетариатом» — IT-кадрами, которые становятся все более узкоспециализированными?

Что стоит за модными темами про искусственный интеллект, интернет вещей, Big Data?

Программа конференции составлена так, чтобы каждый участник нашел для себя интересную тему и ответил на главный вопрос: куда двигаться дальше?

Все участники «Стачки» смогут познакомиться с евангелистами самых громких IT-проектов, изучить передовые практики российских и западных компаний, получить мощный поток знаний для прокачки профессиональных компетенций.

Приобрести билеты на конференцию можно на главной странице сайта конференции.

Ознакомиться с актуальной программой конференции можно здесь.

Список спикеров с разбивкой по секциям.

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