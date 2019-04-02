Запуск рассылок для бизнеса: из email в мультиканальность

Слышали про email-маркетинг, но не знаете, с чего начать? Хотите использовать все доступные каналы для связи с клиентами? Спикеры из SendPulse и Handbox поделятся своим опытом и на конкретных примерах докажут — грамотно построенный digital-маркетинг эффективно работает на ваш бизнес и повышает лояльность покупателей.

О чем будем говорить?

Руководитель агентства email-маркетинга Handbox Владимир Андриенко расскажет об эффективности емэйл-маркетинга для бизнеса.

– Сколько денег вы теряете без емэйл-маркетинга. Считаем на примере.

– С чего начать емэйл-маркетинг?

– Как собирать подписчиков?

– С каких писем стоит начать внедрение?

Креативный директор SendPulse Алина Дыкуха расскажет о мультиканальности в маркетинге и поделится конкретными кейсами для малого и среднего бизнеса.

– Влияние мультиканальности на развитие бизнеса.

– Связка email & web push рассылок. Кейс.

– Связка email & SMS рассылок. Кейс.

– Связка email & мессенджеры. Кейс.

Кому это будет полезно?

Владельцам бизнеса, интернет-маркетологам, специалистам по рекламе, предпринимателям, директорам по маркетингу и всем, кто хочет быть в курсе трендов digital-маркетинга.

Спикеры

Владимир Андриенко, руководитель агентства

email-маркетинга Handbox

Аспирант в Нетологии на курсе Интернет-маркетолог, блок емэйл-маркетинга. Пишет для порталов «Про бизнес», «Цукерберг позвонит», «TexTerra». Лектор : бизнес-завтрак «Емэйл-маркетинг для Бизнеса», Конференция «Инструменты управления продажами и маркетингом».

Алина Дыкуха, креативный директор SendPulse

7 лет опыта в сфере маркетинга. Проверяет весь функционал сервиса SendPulse в условиях реальных проектов в разных нишах. Внесла свой вклад в превращение SendPulse из стартапа в сервис-лидер email-маркетинга. Спикер крупнейших отраслевых конференций в СНГ. Лектор «Академии WebPromoExperts», eLama, «Высшей Школы Коммуникаций» и других.

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