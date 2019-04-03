SECON`2019 — конференция о технологиях в Пензе. Мы ежегодно собираем больше 1000 участников из разных регионов России и зарубежья. В этом году на конференции будет вдвое больше технологий! Это 2 дня эффективного нетворкинга, доклады только практикующих спикеров и приятные сюрпризы от организаторов.

SECON`2019 — конференция разработчиков программного обеспечения в Пензе. Ежегодно больше 1000 участников из разных регионов России и зарубежья. Если Frontend, DevOps, GameDev — для вас не пустой звук — приезжайте на SECON.

SECON`2019 - одна из самых крупных конференций о технологиях в Поволжье! SECON ежегодно собирает более 1000 участников из разных регионов России и зарубежья; SECON - это 2 дня эффективного нетворкинга, доклады только практикующих спикеров и, конечно же, приятные сюрпризы от организаторов.

В этом году конференция SECON будет работать по следующим направлениям:

- мобильная разработка;

- контроль качества;

- базы данных;

- дизайн и компьютерная графика;

- frontend программирование;

- управление проектами (управление распределенными командами);

- AI, ML, BigData;

- Startups;

- GameDev;

- DevOps;

- Java-программирование;

- мастер-классы.

Эксклюзив этого года - трек «Всадники технологий». «В разработке, как и в любой другой сфере деятельности, сложно переоценить роль экспертов, евангелистов, популяризаторов IT. Программный комитет SECON назвал их провокационно «всадниками» и вывел доклады ключевых спикеров конференции в отдельный фундаментальный трек», - рассказывает Максим Семенкин, президент Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области SECON.

Трек «Всадники технологий» планируется сделать еще более мощным за счет выступлений кейнот-спикеров: в первый день они расскажут нам о катаклизмах и преградах на пути развития новых технологий, а во второй будут говорить о позитивном эффекте, который обеспечит новый виток развития технологий в будущем.

Купить билеты на конференцию можно на сайте 2019.secon.ru.