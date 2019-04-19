Drupal Camp Belarus 2019

Дата проведения:
Место проведения:
5 лет прошло с последней PHP-конференции в Беларуси, сфокусированной на CMF Drupal.
Мы вернулись и не просто так - отрабатывать тишину за упущенные годы будем с размахом, которого белорусское Drupal-сообществе еще не видело. На конференции соберутся представители комьюнити со всего мира. Убедитесь сами!
Вместе разберемся со всеми нюансами: от написания кода до управления проектами и создания комплексной архитектуры решений.
Подробная агенда уже на сайте.
На Pre Party – 17 мая – будем знакомиться и заряжаться положительными эмоциями.
Сonference Day – 18 мая – в программе доклады, очень много докладов на английском и русском, активные дискуссии с экспертами.
На Contribution Day – 19 мая – погрузимся в open source, укрепим командный дух и реализуем новые идеи.
Стоимость участия: от 50 рублей
Адрес проведения: гостиница Ренессанс
Время события: Суббота, Май 18, 2019 - 08:40 до Воскресенье, Май 19, 2019 - 18:30
Место: Минск, пр-т Дзержинского, 1Е, Renaissance Minsk Hotel
Горячие темы