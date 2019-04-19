Drupal Camp Belarus 2019

5 лет прошло с последней PHP-конференции в Беларуси, сфокусированной на CMF Drupal.

Мы вернулись и не просто так - отрабатывать тишину за упущенные годы будем с размахом, которого белорусское Drupal-сообществе еще не видело. На конференции соберутся представители комьюнити со всего мира. Убедитесь сами!

Вместе разберемся со всеми нюансами: от написания кода до управления проектами и создания комплексной архитектуры решений.

Подробная агенда уже на сайте.

На Pre Party – 17 мая – будем знакомиться и заряжаться положительными эмоциями.

Сonference Day – 18 мая – в программе доклады, очень много докладов на английском и русском, активные дискуссии с экспертами.

На Contribution Day – 19 мая – погрузимся в open source, укрепим командный дух и реализуем новые идеи.

Стоимость участия: от 50 рублей

Адрес проведения: гостиница Ренессанс

Время события: Суббота, Май 18, 2019 - 08:40 до Воскресенье, Май 19, 2019 - 18:30

Место: Минск, пр-т Дзержинского, 1Е, Renaissance Minsk Hotel