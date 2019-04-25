7-ая международная выставка-форум «Центр безопасности. 2019» – главное отраслевое событие и самый большой смотр технологий и решений для обеспечения безопасности.

Дата проведения: 15-16 мая 2019 года

Место проведения: г. Минск, ул. Козлова, 3 (Выставочный павильон Дворца Искусства).

Сайт: cb.aercom.by

Экспозиция + насыщенная деловая программа.

Выставка-форум «Центр безопасности. 2019» — это:

— 2 дня деловой активности, с рассмотрением актуальных вопросов и предложений рынка;

— диалог национальных потребителей и поставщиков систем, который построен на основе технологических запросов и профессиональной экспертизы;

— уникальная возможность в одном месте и в одно время узнать, сравнить, оценить предложения рынка, актуализировать свои задачи и найти решения.

Разделы выставки:

Системы видеонаблюдения

Системы контроля и управления доступом

Технические средства и системы охраны

Пожарная сигнализация и автоматика

Системы оповещения и связи

Антитеррористическое и досмотровое оборудование

Комплексные системы безопасности

Беспилотные летательные аппараты

Зачем посещать выставку-форум?

Для специалиста – повысить уровень знаний и компетенций, узнать тонкости работы и эксплуатации систем, компетентно составлять ТЗ при проведении тендера и создании систем безопасности.

Для заказчика – помощь в решении задач при модернизации систем безопасности на объекте. Вы узнаете новые и актуализируете существующие предложения поставщиков (ежегодно в выставке участвуют порядка 50 компаний).

Мы гарантируем, что Вы получите информацию по технологическим новинкам и понимание трендов в системах безопасности.

Посещение бесплатное, после обязательной регистрации

Организатор: ООО «АэркомБел», www.aercom.by

Куратор проекта: Евгения Гальперина,

тел.: +375 (29) 111-23-07, e-mail: eg@aercom.by