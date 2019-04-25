Дата проведения:
Место проведения:
7-ая международная выставка-форум «Центр безопасности. 2019» – главное отраслевое событие и самый большой смотр технологий и решений для обеспечения безопасности.
Дата проведения: 15-16 мая 2019 года
Место проведения: г. Минск, ул. Козлова, 3 (Выставочный павильон Дворца Искусства).
Сайт: cb.aercom.by
Экспозиция + насыщенная деловая программа.
Выставка-форум «Центр безопасности. 2019» — это:
— 2 дня деловой активности, с рассмотрением актуальных вопросов и предложений рынка;
— диалог национальных потребителей и поставщиков систем, который построен на основе технологических запросов и профессиональной экспертизы;
— уникальная возможность в одном месте и в одно время узнать, сравнить, оценить предложения рынка, актуализировать свои задачи и найти решения.
Разделы выставки:
- Системы видеонаблюдения
- Системы контроля и управления доступом
- Технические средства и системы охраны
- Пожарная сигнализация и автоматика
- Системы оповещения и связи
- Антитеррористическое и досмотровое оборудование
- Комплексные системы безопасности
- Беспилотные летательные аппараты
Зачем посещать выставку-форум?
Для специалиста – повысить уровень знаний и компетенций, узнать тонкости работы и эксплуатации систем, компетентно составлять ТЗ при проведении тендера и создании систем безопасности.
Для заказчика – помощь в решении задач при модернизации систем безопасности на объекте. Вы узнаете новые и актуализируете существующие предложения поставщиков (ежегодно в выставке участвуют порядка 50 компаний).
Мы гарантируем, что Вы получите информацию по технологическим новинкам и понимание трендов в системах безопасности.
Посещение бесплатное, после обязательной регистрации
Организатор: ООО «АэркомБел», www.aercom.by
Куратор проекта: Евгения Гальперина,
тел.: +375 (29) 111-23-07, e-mail: eg@aercom.by