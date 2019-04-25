22 мая в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар “Корпоративная социальная ответственность”. На семинаре у вас будет отличная возможность узнать о применяемых практиках КСО в таких ИТ-компаниях как SoftTeco, IBA Group и EPAM Systems.

Откроют вечер Таисия Пастухова (специалист по коммуникациям, SoftTeco) и Ольга Ярошевич (руководитель HR-департамента, SoftTeco). Спикеры расскажут про Глобальный Договор - крупнейшую инициативу ООН в области корпоративной социальной ответственности, и про 17 Целей Устойчивого Развития. Также Таисия и Ольга поделятся информацией о дружественной политике SoftTeco Team:

- ответственность перед сотрудниками;

- ответственность перед партнерами;

- ответственность перед обществом;

- ответственность перед природой.

Представители компании SoftTeco завершат свой доклад рассказом о ключевых практиках КСО и их связью с 17 ЦУР.

Далее выступят Тамара Бутова (начальник отдела развития персонала, IBA Group) и Алексей Терещук (руководитель проекта, IBA Group). В докладе будет рассмотрен кейс проекта разработки мобильного приложения «Автоволонтер» для ОБО «Белорусский детский хоспис»: от написания ТЗ и благотворительного хакатона до публикации на Play Market и App Store.

Представители компании IBA Group расскажут:

- в чем отличия проекта pro bono от коммерческого в части управления процессами и мотивации участников.

- какие подводные камни мы обнаружили, в чем сложность поддерживать заинтересованность заказчика, плюсы и минусы всего проекта для компании.

Закроют вечер КСО координаторы компании EPAM Systems Инна Ефимчук и Валерия Кособуцкая. Докладчики расскажут о стратегии по КСО, основные направления и практики. Далее поведают про фокус на качественное образование, а также на индустриализацию, инновацию и инфраструктуру, присутствует во всех странах, где есть офисы EPAM Systems. Сотрудники EPAM Systems принимают активное участие, как в программах обучения детей и подростков азам программирования и робототехники, так и в хакатонах и конференциях. В рамках борьбы с изменениями климата также проводятся многочисленные мероприятия.

Место: ул. Академика Купревича, 1/5

Время: 19:00-21:30

Участие: бесплатное. Для участия регистрация обязательна