Salesforce Meetup: Lightning Web Components vs Aura

Дата проведения: 

16.05.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Такая же свежая, как весенняя зелень, тема ждет наших слушателей на 6-м Salesforce Meetup – Lightning Web Components vs Aura. Наши эксперты уже поработали с Lightning Web Components на реальных проектах и на митапе поделятся своим опытом.

  • Дата: 16 мая 2019 г.
  • Время: 19:00 – 21:00
  • Место: Офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины 2, 4-й этаж
  • Участие: бесплатно
  • Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01

На митапе:

  • мы расскажем о возможностях,  неожиданных багах и приятных моментах при работе с Lightning Web Components;
  • сравним Lightning Web Components и Aura;
  • обсудим, почему Salesforce не ограничился Aura и предлагает разработчикам использовать новый веб-стандарт – Lightning Web Components.

Спикеры:

  • Александр Кондраль, Salesforce Developer (VRP Consulting)
  • Дмитрий Азарёнок, Salesforce Developer (VRP Consulting)

Переходите к регистрационной форме участника митапа и создавайте событие в своем календаре!

Количество мест ограничено!

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!