Дата проведения:
16.05.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Такая же свежая, как весенняя зелень, тема ждет наших слушателей на 6-м Salesforce Meetup – Lightning Web Components vs Aura. Наши эксперты уже поработали с Lightning Web Components на реальных проектах и на митапе поделятся своим опытом.
- Дата: 16 мая 2019 г.
- Время: 19:00 – 21:00
- Место: Офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины 2, 4-й этаж
- Участие: бесплатно
- Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01
На митапе:
- мы расскажем о возможностях, неожиданных багах и приятных моментах при работе с Lightning Web Components;
- сравним Lightning Web Components и Aura;
- обсудим, почему Salesforce не ограничился Aura и предлагает разработчикам использовать новый веб-стандарт – Lightning Web Components.
Спикеры:
- Александр Кондраль, Salesforce Developer (VRP Consulting)
- Дмитрий Азарёнок, Salesforce Developer (VRP Consulting)
Переходите к регистрационной форме участника митапа и создавайте событие в своем календаре!
Количество мест ограничено!
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