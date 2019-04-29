Такая же свежая, как весенняя зелень, тема ждет наших слушателей на 6-м Salesforce Meetup – Lightning Web Components vs Aura. Наши эксперты уже поработали с Lightning Web Components на реальных проектах и на митапе поделятся своим опытом.

Дата: 16 мая 2019 г.

Время: 19:00 – 21:00

Место: Офис VRP Consulting в Минске, ул. Фр. Скорины 2, 4-й этаж

Участие: бесплатно

Все вопросы по телефону: +375 25 751 97 01

На митапе:

мы расскажем о возможностях, неожиданных багах и приятных моментах при работе с Lightning Web Components;

сравним Lightning Web Components и Aura;

обсудим, почему Salesforce не ограничился Aura и предлагает разработчикам использовать новый веб-стандарт – Lightning Web Components.

Спикеры:

Александр Кондраль , Salesforce Developer (VRP Consulting)

, Salesforce Developer (VRP Consulting) Дмитрий Азарёнок, Salesforce Developer (VRP Consulting)

Переходите к регистрационной форме участника митапа и создавайте событие в своем календаре!

Количество мест ограничено!