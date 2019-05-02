Проведи JAVA weekend на Voxxed Days Minsk’2019. В прошлом году мы впервые привезли Voxxed Days конференцию в СНГ и сразу на 500 гостей и 4 потока докладов.

В этом году планируем собрать комьюнити из 700 разработчиков и устроить Java-насыщенный уикенд.

Подробная агенда – здесь.

24-25 мая – доклады и общение со звёздами разработки. 40+ спикеров уже готовят свои выступления.

23 мая – день, чтобы поделать руками на воркшопах. Их будет не меньше 4.

В Минск приедут уже знакомые по прошлой конференции Венкат Субраманьям (Agile developer Inc.) Джош Лонг (Pivotal), Кенни Бастани (Kenny Bastani ex Pivotal CTO) Арун Гупта (Amazon), Бур Саттер (Red Hat), Филипп Кренн (Elastik), Олег Докука (Netifi,Inc), Chris Thallinger (Twitter) + спикеры из IBM, Google, Jet Brains и многие другие.

Купить билет можно на сайте конференции.

Для студентов действует 50% скидка по промокоду STUDENT(в день конференции нужно взять студенческий с собой).

С настоящими джавистами увидимся на Voxxed Days Minsk!

Где: Бел Экспо, проспект Победителей, 14

Билеты: от 370 BYN