6 июля в Минске пройдет конференция AI MEN 2019. AI MEN 2019 – это международная конференция по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ), Data Science, Machine Learning, Big Data. Вход на мероприятие бесплатный, предварительная регистрация обязательна.

Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы современной жизни и уже перестает быть атрибутом отдаленного будущего. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы под влиянием решений на основе ИИ произойдут самые серьёзные изменения. Именно поэтому мы проводим AI MEN – мероприятие, где эксперты поделятся успешным применением ИИ, расскажут о реальных проектах с применением интеллектуальных технологий, чат-ботов и голосовых ассистентов и роботов в белорусском секторе.

AI MEN 2019 является площадкой для нетворкинга разработчиков, предпринимателей, стартапов, создателей платформ на основе Big Data и компаний, которые используют искусственный интеллект, технологии машинного обучения, работу чат-ботов в бизнесе и многое другое.

Организатором конференции традиционно выступает старейший ИТ-портал KV.by.

Место: пр. Победителей, 59, Бизнес-центр «Виктория»

Время: 10:00 – 17:00

Вход бесплатный, предварительная регистрация обязательна!

Узнать о том, как прошла конференция AI MEN в прошлом году, можно здесь.