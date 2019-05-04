25-26 мая в этом году состоится большой женский фестиваль Lady Fest на территории Dipservise hall.

У тебя есть свое дело? Или ты развиваешь свой старт-ап? Хочешь прокачать свои скилы в разных темах бизнеса или повысить профессионализм? Тогда тебе сюда.

В рамках фестиваля организаторы подготовили большую образовательную программу участие 20 спикеров, успешных женщин Беларуси.

На фестивале будут работать одновременно 2 площадки. На одной будут проходить мотивирующие лекции, а другой образовательные тематические воркшопы.

О чем программа:

Развивайся, будь позитивным, будь инстаграммно-отфильтрованным - будь, будь. будь… Есть только одно «будь», которое надо соблюдать - быть собой. Краш-курс анти-саморазвития «Будь собой!».

Как научиться быть собой, как уверенно идти своей дорогой, как выбрать среди десятков вариантов именно то, что нужно вам, как научиться хотеть для себя и про себя, как научиться получать то, что надо именно вам, как прекратить день сурка и забеги хомячка в колесе - об этом и много другом поговорим в первом краш-курсе Антиразвития «Будь собой!». на все эти вопросы ответит Анна Красовская, амбассадор self development зоны Lady Fest, директор ГК АЗС А-100. Анна проведет серию образовательных мероприятий для женщин в стратапах, а также проведет большой двухчасовой воркшоп.

Не все из нас еще комфортно чувствуют себя в пространстве самостоятельного бизнеса, который зачастую носит мужской костюм. Как оставаться леди в жестком мире деловых вопросов, финансовых сделок и жестких переговоров?

Оксана Зарецкая, амбассадор Lady Fest арт-зоны фестиваля, тренер по деловому общению, эксперт по этикету, культуролог, расскажет про правила этикета и бизнес-протокола для женщин, которые хотят оставаться леди и при этом поддерживать свою репутацию высокого профессионала.

Давно мечтали привести в Беларусь новый бренд и стать официальным представителем? Как это сделать? В чем плюсы и минусы франшизы, и вообще, какого женщине построить свой бизнес в Беларуси! На эти вопросы ответит Светлана Авраменко - официальный представитель бренда New Balance на территории Беларуси.

Дети или карьера? Третьего не дано? Поверьте, эти девушки разобьют ваши стереотипы. Ольга Жадеева - создатель и главный редактор портала о моде PRETAPORTAL, совладелица магазина «КАНЦЭПТ-КРАМА» и Лариса Пекурова, основательница EVA CLINIC, обе женщины- матери 5 детей, расскажут о том, как жить полной жизнью и не в чем себе не отказывать..

«Умная и/или счастливая (нужное подчеркнуть)». Действительно ли антагонизм умная/счастливая существует? Радыно Мария, ведущий специалист по внутренним коммуникациям СООО "Мобильные ТелеСистемы» расскажет вам, про женственный IQ, эффективный нетворкинг и гипотеза хэппи-энда...

Быть творческой, еще не значит быть бизнес вумен. Как пройти этот путь и зарабатывать на своем любимом деле? Расскажет Ольга Чардаш - дизайнер бренда KARDASH.

"Когда женщина выходит из дома …" Поговорим об участии женщины в общественной (социальной) жизни. Часто сами того не замечая, женщины меняют своими действиями мир вокруг, проявляя просто интерес и заботу о тех, кто рядом. Спикер Татьяна Караткевич, политик, общественный деятель.

Аполинария Короткая и Ирина Леу - дизайнер и редактор из бюро презентация «Две девочки».

Это и многое другое вы сможете узнать на образовательной площадке LADY FEST

Для чего стоит идти?

Вы получите готовые эффективные кейсы для развития своих бизнес-идей;

Освоите тайм-менеджмент и умение распоряжаться ресурсами;

Зарядитесь вдохновением и уверенностью для развития в карьере;

Получите ответы на волнующие вас вопросы о реализации бизнеса женщиной в Беларуси!

Кому стоит пойти:

Женщинам, развивающим свой бизнес или стартап;

Женщинам, стремящимся построить успешную карьеру;

Женщинам, интересующимся развитием бизнеса в Беларуси.

Подробную информацию и расписание доступно на сайте!

Регистрация на лекции и воркшопы обязательна! Количество мест ограничено!

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