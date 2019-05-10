Открытый микрофон с Ириной Дубовик

Дата проведения:
Место проведения:
Друзья, приглашаем вас на встречу с Ириной Дубовик (CEO THE HEROES & PROJECT MARKETING, сооснователь акселератора StartUpON. Экспертиза- BizDev: B2B, IТ стартапы, ментор).
Встреча пройдет в формате "открытый микрофон". Мы задали Ирине несколько вопросов, на которые она ответит в ходе встречи.
1. Каки изменения и возможности в экосистеме стартапов Беларуси для работы на мир?
2. Метод Lean Startup (Бережливый стартап)?
3. Монетизации, как выбрать бизнес-модель?
4. Как определить и привлечь инвестора?
5. Лайфхаки по маркетингу и продвижению стартапа?
6. Метод Growth hacking (Нестандартный путь поиска решений)
Где и когда?
23 мая в 19.00 на Карла Маркса, 32 – в конференц-зале Академии ШАГ (3 этаж)
Вход бесплатный, но нужна регистрация
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScByK8T6CwJ7bxPuynAnfv-BCMErg2lQXP-UpTNnzgFNTlL_g/viewform?fbclid=IwAR03BA2h_J46uKYmQ5S5-p148i-cD5ik0-WvMFGgZT8X9WGoY_uHVJD_oL
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