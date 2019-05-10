Налоги при продаже через Google Play. Обучение для бухгалтеров IT-компаний.

Дата проведения:
13.06.2019
Место проведения:
Платно
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Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” приглашает бухгалтеров и главных бухгалтеров IT-компаний на мастер-класс.
Мы расскажем:
- Когда проводить реализацию и оформлять ПУД.
- Какие проводки делать в учете.
- Где брать данные по реализации и какую информацию надо получить и отразить в учете.
- Демонстрация проведения в учетной программе.
- Как заполнять налоговые декларации.
- Как и когда применять льготы.
- Нюансы для ПВТ.
Материал будет подан в виде лекции со ссылками на законодательство.
Спикер: Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”.
Стоимость: 300 BYN.
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