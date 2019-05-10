Налоги при продаже через Google Play. Обучение для бухгалтеров IT-компаний.

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” приглашает бухгалтеров и главных бухгалтеров IT-компаний на мастер-класс.

Мы расскажем:

Когда проводить реализацию и оформлять ПУД. Какие проводки делать в учете. Где брать данные по реализации и какую информацию надо получить и отразить в учете. Демонстрация проведения в учетной программе. Как заполнять налоговые декларации. Как и когда применять льготы. Нюансы для ПВТ.

Материал будет подан в виде лекции со ссылками на законодательство.

Спикер: Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”.

Стоимость: 300 BYN.

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