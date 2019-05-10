Налоги при продаже через Google Play. Обучение для бухгалтеров IT-компаний.

Дата проведения: 

13.06.2019

Место проведения: 

Платно

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” приглашает бухгалтеров и главных бухгалтеров IT-компаний на мастер-класс.

Мы расскажем:

  1. Когда проводить реализацию и оформлять ПУД.
  2. Какие проводки делать в учете.
  3. Где брать данные по реализации и какую информацию надо получить и отразить в учете.
  4. Демонстрация проведения в учетной программе.
  5. Как заполнять налоговые декларации.
  6. Как и когда применять льготы.
  7. Нюансы для ПВТ.

Материал будет подан в виде лекции со ссылками на законодательство.

Спикер: Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. 

Стоимость: 300 BYN.

Купить билет.

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